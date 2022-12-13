“I2214” model numarasına sahip bir iQOO telefon, Bureau of Indian Standards (BIS) tarafından onaylandı. Liste cihazın özelliklerini belirtmiyor. Ancak Pricebaba, bu cihazın iQOO Neo 7 5G olabileceğini iddia ediyor.

Aralık 2021’de iQOO, Çin’de iQOO Neo 6 ve iQOO Neo 6 SE’yi tanıttı. Bu telefonlarda sırasıyla Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 870 yonga setleri bulunuyor. Bunlardan sadece iQOO Neo 6 SE Hindistan’da piyasaya sürüldü. Cihaz, ülkede iQOO Neo 6 olarak yeniden markalandı.

Bu nedenle, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görülen iQOO Neo 7 5G’nin, yakın zamanda Çin’de MediaTek Dimensity 8200 ile çalışan ilk cihaz olarak piyasaya sürülen iQOO Neo 7 SE’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği anlaşılıyor.

İçindekiler iQOO Neo 7 5G Teknik Özellikleri

iQOO Neo 7 5G Teknik Özellikleri

iQOO Neo 7 5G, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip olabilir. Cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte ön kameraya sahip olabilir. Arkada, 64 MP çözünürlükte birincil kamera barındırabilir. Ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik ve makro kameralar eşlik edebilir.

iQOO Neo 7 5G, Android 13 tabanlı FunTouch OS ile kutudan çıkacak. MediaTek Dimensity 8200 yonga seti, cihaza 8 GB veya 12 GB RAM ile güç sağlayabilir. Depolama tarafında ise 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla gelebilir. Telefonun 120W hızlı şarjlı 5.000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

iQOO Neo 7 5G, Hindistan’da 30.000 Rs’den (363 dolar) daha düşük bir fiyat ile piyasaya sürülecek.