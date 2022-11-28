iQOO, 2 Aralık’ta Çin’de iQOO Neo 7 SE ile birlikte iQOO 11’i piyasaya süreceğini onayladı. iQOO 11, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile piyasaya çıkacak ve orta sınıf Neo 7 SE, MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile donatılan ilk model olacak. Lansman öncesinde, bu iki akıllı telefon artık Çin’de ön siparişe açıldı.

iQOO 11 ve iQOO Neo 7 SE artık Çin’de Jingdong’dan ön sipariş verilebilir. Akıllı telefonun satışı 2 Aralık’ta yapılacak lansmandan sonra başlayacak. İki modelin fiyatlandırma detayları hala gizli.

iQOO, iQOO 11’in yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama ile birlikte geleceğini onayladı. Ayrıca, amiral gemisinin 3200 x 1440 piksel çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına, 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ve bağımsız bir ekran çipine sahip 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Fotoğrafçılık için 50 MP ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı lense ve 8 MP makro kameraya sahip olabilir. Ön tarafta, cihazın 16 MP çözünürlükte selfie kamerası olabilir. iQOO 11, 200 W hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh büyüklükte bir pile ev sahipliği yapabilir.

iQOO Neo 7 SE’ye geçecek olıursak, cihazın MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olduğu onaylandı. Yonga setinin MediaTek Dimensity 8100 üzerinde önemli bir yükseltme olduğu söyleniyor. Ayrıca, cihazın FHD+ çözünürlüğe ve 120 hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Akıllı telefon ayrıca muhtemelen 120W hızlı şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.