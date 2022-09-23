Apple, iPhone’lar için iOS 16.0.2‘yi yayınladı. Güncelleme, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’teki kameradaki titreşim sorununu çözecektir. Buna ek olarak, güncelleme Apple’ın yeni akıllı telefonlarını kurarken karşılaşılan siyah ekran sorununa da bir çözüm getiriyor.

iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te titreşimli bir kamera modülüyle ilgili şikayetler ortaya çıktı. Buna ek olarak, kamera modülü bir gıcırdama sesi çıkardı. Sorun Instagram, Snapchat ve TikTok da dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf uygulamalarda meydana geldi. Apple, kamera sorunlarının iOS 16.0.2 güncellemesi ile giderileceğini söylüyor.

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Apple diğer sorunlar için de düzeltmeler yayınlıyor. Buna ek olarak, panodan yapıştırma izni veren çok sayıda bildirim ortaya çıktı. Bu sorunların da 16.0.2 güncellemesi ile bu sorunlarıda giderdi.

Ayrıca, iOS 16.0.2 iPhone’lara bir dizi güvenlik güncellemesi getiriyor ve VoiceOver’ın yeniden başlatıldıktan sonra çalışmaması ile ilgili sorunlar giderildi. iPhone X, iPhone XR ve iPhone 11’de ekranın dokunmaya yanıt vermediği sorunlar da artık giderilmiş durumda.