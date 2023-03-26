Günümüzde, akıllı telefonlarımız hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, iOS cihazlarımızı kullanırken veri kullanımımızı kontrol altında tutmak, mobil veri planlarımızın sınırını aşmamak ve daha yüksek faturalarla karşılaşmamak için oldukça önemlidir. Bu makalede, iOS cihazlarda veri kullanımını azaltmanın yollarına odaklanacağız.

Veri Kullanımını Takip Etme

iOS cihazlarınızın ayarlarında, “Hücresel” veya “Mobil Veri” seçeneği altında “Veri Kullanımı” bölümü bulunur. Bu bölüm, hangi uygulamaların ne kadar veri kullandığını gösterir. Bu bilgiyi kullanarak, daha çok veri kullanan uygulamaları belirleyebilir ve veri kullanımınızı kontrol altına almak için onları kısıtlayabilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanın

Wi-Fi ağına bağlanarak, mobil veri kullanımınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda, cihazınız internete erişim sağlamak için mobil veri kullanmaz. Bu nedenle, Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun, özellikle büyük dosyaları indirirken veya akış hizmetleri kullanırken.

Otomatik Veri Kullanımı Kapatma

Cihazınızın ayarlarında, “Hücresel” veya “Mobil Veri” seçeneği altında, belirli uygulamaların mobil veri kullanımını kapatmanıza olanak sağlayan bir seçenek bulunur. Bu özellik, belirli uygulamaların sadece Wi-Fi bağlantısını kullanmasını sağlar, bu da mobil veri kullanımınızı kısıtlar.

Uygulama Veri Kullanımını Kısıtlama

Cihazınızın ayarlarında, “Genel” altında, “Arka Plan Uygulama Yenileme” seçeneği bulunur. Bu seçenek, uygulamaların arka planda veri kullanımını azaltarak veri kullanımınızı kısıtlamanıza yardımcı olur.

Veri Tasarrufu Modunu Kullanın

Cihazınızın ayarlarında, “Hücresel” veya “Mobil Veri” seçeneği altında, “Veri Tasarrufu Modu” seçeneği bulunur. Bu özellik, belirli uygulamaların mobil veri kullanımını kısıtlayarak ve belirli uygulamaları yalnızca Wi-Fi bağlantısı kullanırken çalıştırarak veri kullanımınızı azaltır.

Otomatik Yükleme Özelliğini Kapatma

Cihazınızın ayarlarında, “iTunes ve App Store” altında, “Otomatik İndirme” seçeneği bulunur. Bu seçenek, uygulama veya müzik gibi dosyaların otomatik olarak indirilmesini sağlar. Bu özelliği kapatmak, veri kullanımınızı kısıtabilir.

Podcast İndirme Ayarlarını Düzenleme

Podcast dinlemek için cihazınıza indirdiğiniz bölümler, veri kullanımınızı artırabilir. Ancak, podcast indirme ayarlarınızı düzenleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Cihazınızın ayarlarında, “Podcastler” altında, “İndirme” seçeneği bulunur. Bu seçenek, podcast bölümlerinin yalnızca Wi-Fi bağlantısı kullanılarak indirilmesini sağlar.

Yüksek Kaliteli Medya Dosyalarını Azaltın

Medya dosyaları, özellikle yüksek kaliteli video dosyaları, veri kullanımınızı artırabilir. Bu nedenle, cihazınızda yüksek kaliteli medya dosyalarını azaltmak veri kullanımınızı azaltabilir. Cihazınızın ayarlarında, “Kamera” altında, “Kayıt” seçeneği bulunur. Bu seçenek, cihazınızın kaydettiği fotoğraf ve videoların boyutunu azaltır ve dolayısıyla veri kullanımınızı azaltır.

iCloud Ayarlarını Düzenleme

iCloud, cihazınızda sakladığınız dosyaların senkronize edilmesini sağlar. Ancak, iCloud ayarlarınızı düzenleyerek veri kullanımınızı kontrol altına alabilirsiniz. Cihazınızın ayarlarında, “iCloud” seçeneği altında, hangi uygulamaların senkronize edileceğini belirleyebilirsiniz.

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Bu yazımızda, iOS cihazlarda veri kullanımını azaltmanın yolları hakkında bazı ipuçları ve öneriler sunduk.

Bu yöntemlerin birçoğu, cihazınızın ayarlarında kolayca bulunabilir ve kullanımı oldukça basittir. Bu nedenle, mobil veri kullanımını kontrol altına alarak, faturalarınızı azaltabilir ve daha akıllı bir şekilde mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. Unutmayın, mobil veri kullanımınızı kontrol altına almak hem bütçeniz için hem de internet kullanımınız için oldukça önemlidir.