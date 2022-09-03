Eğer bir iPhone’unuz varsa herhangi bir müzik tanımlama uygulamasını telefonunuza kurmadan bir şarkıyı yalnızca bir dokunuşla tanımlayabilirsiniz.

iPhone’un çoğu kişinin bilmediği oldukça kullanışlı bir özelliği var. Bir barda, arabanızda veya bir arkadaşınızın evinde radyoda çalan şarkıyı bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan tanımlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşağı kaydırmak ve tek bir düğmeye dokunmak.

Bu, iPhone ve iPad’in Apple’ın 2018’de satın aldığı Shazam müzik tanıma hizmetiyle entegrasyonunun bir parçası. Bu hizmetten yararlanmak için Shazam’ın kurulu olmasına bile ihtiyacınız yok.

İçindekiler Nasıl yapılır

Nasıl yapılır

iPhone’unuzda Ayarlar’ı açın.

Kontrol Merkezi’ne dokunun.

“Diğer”in altında aşağı kaydırın ve Müzik Tanıma’nın yanındaki yeşil ‘+’ düğmesine dokunun.

Bu, müzik tanıma işlevini, ekranınızın sağ üstünden aşağı kaydırarak veya Ana Ekran düğmeli bir iPhone’unuz varsa ekranın altından erişebileceğiniz Kontrol Merkezi’ne ekler.

Bunu yaptıktan sonra, Kontrol Merkezi’ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak ve ardından Shazam düğmesine dokunarak iPhone’unuzu bir şarkıyı tanımlamak için kullanabilirsiniz. Telefonunuz birkaç saniye dinler, ardından ekranınızın üst kısmında sanatçıyı ve başlığı gösterir. Ve daha sonra geri dönüp görebilmeniz için tanımladığınız şarkıların geçmişini kaydeder. Bunu yapmak için Shazam düğmesini basılı tutmanız yeterlidir.