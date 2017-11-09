iPhone X’un Üretim Maliyetinin 1.400TL Olduğu Ortaya Çıktı!

Apple’ın ülkemizde 6.099TL’ye sattığı yepyeni telefonu iPhone X’un 357 Dolar, yani yaklaşık olarak 1.400TL maliyete sahip olduğu ortaya çıktı.

Apple’ın ülkemizde 24 Kasım’da satışa sunacağı yeni tasarıma sahip farklı telefonu iPhone X, 3 Kasım’da ilk parti ülkelerde satışa çıkmıştı. Şimdiden yoğun olarak ilgi gören ve özellikle hali hazırda iPhone kullanan kullanıcıların yeni hedefi olan iPhone X, ülkemizde 6.099TL fiyatla satılacak.

Ancak Reuters’da bahsi geçen analistlere göre Apple bu telefonu çok daha uyguna malediyor. Şöyle ki; iPhone X sadece 357 Dolar değerinde bir maliyete sahip iken ABD’de 999 Dolar fiyatla satışa çıkmıştı. 357 Dolar bu haberi yazdığımız kura göre 1.377TL’ye denk gelirken düz hesap ile 1.400TL olduğundan bahsedebiliriz

Buradan hareketle 1.400TL üretim maliyeti bulunan iPhone X, 4.700TL farkla satılıyor. Bunun içinde Apple’ın kârı, lojistik harcamalar, bayi kârları ve vergiler de dahil. Bunu 999 Dolar olarak ele alırsak, ülkemizde 3.853TL’ye, en fazla 4.000TL’ye denk gelmesi gereken telefon, 6.099TL olması ise gerçekten pahalı olduğunu bizlere gösteriyor.

Apple’ın iPhone 8’e kıyasla ise parça maliyetinin %25 daha pahalı olduğunu da belirten analistler, satışta ise %43 daha pahalı olduğunun da altını çiziyor. iPhone X’in üretimi ve satışı arasında %67 bir kâr marjı olan Apple, pazarlama stratehileri sayesinde dünyanın herhangi bir noktasında pahalı olan iPhone X’u fazlasıyla satmaya devam edecek.