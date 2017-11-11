iPhone X’un FaceID Teknolojisi 3D Yazıcıdan Çıkan Maske İle Kandırıldı!

Apple’ın iPhone modellerinde yıllardır kullandığı TouchID yerine geçen FaceID, Viyetnamlı bir genç tarafından 3D yazıcıdan üretilen bir maske ile kandırıldı.

Apple’ın son dönemde hem yüzünü güldüren hem de başına bela açacak gibi duran iPhone X ile garip haberler gelmeye devam ediyor. İlk olarak soğuk havalarda çalışma sorunu bulunan telefon, aynı zamanda ekranda yeşil çizgiler göstermeye başlamıştı. Şimdi ise Viyetnam’da yaşayan bir genç tarafından FaceID teknolojisi de kandırılmış oldu.

3D yazıcıdan hazırlanan bir maske ile aşılan FaceID, son dönemde ucuzlayan bir teknoloji olan 3D yazıcı ürünleri ile aşılabilecek olması neticesinde düşündürüyor. Hatta Sony Xperia cihazlarına vereceği Android 8.0 güncellemesi ile gelen 3D yüz tarama teknolojisi 3D yazıcıdan çıktı veriyor olması ile sanırım iPhone X kandırılabilir olacak.

Genç, yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi 3D yazıcıdan yüzü çıkartarak burun kısmında silikon kullanıyor. Böz bölgesi ile düz bir fotoğraf çıktısı olarak dikkat çekiyor. Özellikle yüz maskesinde oldukça usta olan kişiler, bu gerçekçi yüz maskeleri ile FaceID’yi kandırabilir düşüncesini ortaya çıkartan bu durum, bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir hal alacak.