Sizin Yorumunuz
iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)
Sizin Yorumunuz
Huawei Mate 20 Pro – Sizin Yorumunuz (Tolga Kurt)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonuyla Tolga Kurt oldu. Bakalım Tolga Bey, kullandığı cihazla ilgili bize neler söyleyecek?
Sizin Yorumunuz
Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Galaxy Note 8 cihazıyla beraber Veysel Soysal oldu. Bakalım Veysel bey, bize cihazı ile ilgili neler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)
Huawei P20 Lite kullanıcısı olan Bora Kaplan, Aydoğan ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.
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Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)
Fiyat/performans noktasında Türkiye’nin en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite kullanan Bora’nın 14 aylık deneyimi ve çektiği fotoğrafları videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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