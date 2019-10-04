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Sizin Yorumunuz

iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde iPhone XR modeliyle Barış Lafcı konuğumuz oldu. Bakalım Barış Bey, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

İlgili konular:

Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

Huawei Mate 20 Pro – Sizin Yorumunuz (Tolga Kurt)

2 Ekim 2019

Yazan:

Huawei Mate 20 Pro - Sizin Yorumunuz (Tolga Kurt)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonuyla Tolga Kurt oldu. Bakalım Tolga Bey, kullandığı cihazla ilgili bize neler söyleyecek?

 

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Sizin Yorumunuz

Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)

29 Eylül 2019

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Galaxy Note 8 cihazıyla beraber Veysel Soysal oldu. Bakalım Veysel bey, bize cihazı ile ilgili neler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)

25 Eylül 2019

Yazan:

Huawei P20 Lite - Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)

Huawei P20 Lite kullanıcısı olan Bora Kaplan, Aydoğan ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak için tıklayın.

Huawei P20 Lite – Sizin Yorumunuz (Bora Kaplan)

Fiyat/performans noktasında Türkiye’nin en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite kullanan Bora’nın 14 aylık deneyimi ve çektiği fotoğrafları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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