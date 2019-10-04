iPhone XR – Sizin Yorumunuz (Barış Lafcı)

Huawei P20 Lite kullanıcısı olan Bora Kaplan, Aydoğan ile beraber telefon hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini aktarıyor.

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Fiyat/performans noktasında Türkiye’nin en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite kullanan Bora’nın 14 aylık deneyimi ve çektiği fotoğrafları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…