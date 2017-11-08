iPhone X Türkiye Satış Terihi Belli Oldu!

Apple’ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak edilen telefonu iPhone X’un Türkiye satış tarihi de açıklandı.

Apple’ın 10. yıla özel olarak tamamen Apple alışkanlıkları dışında bir tasarım ile gelerek dikkatleri üzerine toplayan iPhone X, 3 Kasım’da ilk parti satış ülkelerinde piyasaya çıkmıştı. Ülkemizdeki satış tarihi ise bir süredir belli olmayan telefonun artık resmen Türkiye’deki resmi piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.

Apple’ın resmi satış sitesinde verilen bilgiye göre 24 Kasım’da Türkiye pazarına resmen girecek olan iPhone X, bildiğiniz gibi 6.099 TL fiyatıyla satılacak. 256 GB modeli ise 6.899 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak.