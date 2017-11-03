iPhone X, Note8’den Ne Kadar Pahalı?

Apple’ın yeni telefonu iPhone X bugün satışa çıktı. Apple’ın iPhone X için Amerika’da belirlediği fiyatlardan yola çıkarak, bu yeni telefonun Samsung Galaxy Note 8’e nazaran ne kadar pahalıolduğunu kıyaslıyoruz.

Takipçilerimizden İbrahim Kemal’in derlediği ve bizimle paylaştığı bu kıyaslama videosu aynı zamanda Cep Telefonu – Teknoloji Emperyalizmi ve Bizim Çocuklar üçlemesinin de ilk videosu.

Açıkça söylemek gerekirse biz de kanal olarak İbrahim’in fikirlerine katılıyoruz ve bu videoyu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.