iPhone X, DxOMark’a Göre Apple Tarihinin En İyi Kamerasına Sahip!

Kamera perfromans testleri konusunda en güvenilir kaynak olarak dikkat çeken DxOMark, iPhone X’a 97 puan vererek Mate 10 Pro’ya ortak ederek ikinci sıraya yerleşti.

Kamera perfromans testlerinde en popüler oluşum haline gelen DxOMark’ta son dönemde 98 puanla Google Pixel 2 liderliği ele alırken, ikinci sıraya ise 97 puan ile Huawei Mate 10 Pro yerleşmişti. Son olarak iPhone X’u test eden ekip, bir 97 puan daha vererek yeni ikinci ilan ederken, aynı zamanda Apple tarihinin en iyi kamera performansına sahip olan cihazı olarak gösteriyor.

iPhone 8 Plus’a göre çok daha iyi çekim kabiliyeti olduğu görünen iPhone X, otofokus sırasında çok az geciktiği bilgisi de verilmiş. Puanlamada ise fotoğrafta 101, videoda ise 89 puan alan telefon, ortalamada 97 puanı cebe indiriyor.

Sonuç olarak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’tan, hatta Galaxy Note 8’den daha iyi kamera performansı puanı alan iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ile aynı seviyede iken Google Pixel 2’den ise geride kalmış durumda.