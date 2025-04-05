ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yeni ithalat vergileri ile Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan %34’lük vergi, iPhone gibi birçok ürünün maliyetini ciddi şekilde artırıyor. Apple ise bu süreci daha az zararla atlatabilmek adına dikkat çeken bir strateji geliştiriyor. Şirket, iPhone üretimi için Brezilya’daki kapasitesini büyütmeyi planlıyor.

iPhone üretimleri Brezilya’da devam edecek

Apple, uzun süredir düşük modellerde sınırlı kapasiteyle iPhone üretimini Brezilya üzerinden gerçekleştiriyordu. 2011 yılından bu yana Foxconn ortaklığıyla São Paulo’da faaliyet gösteren tesis, şu ana kadar sadece iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 gibi temel modellerin üretimini sağlıyordu.

Son gelişmelere göre artık iPhone 16 Pro modellerinin de Brezilya’da üretilmesi planlanıyor. Brezilya’nın telekom düzenleyici kurumu Anatel’in Apple ve Foxconn’a verdiği yeni üretim onayıyla, şirketin bu yöndeki adımları resmileşti.

Bu gelişme sadece Brezilya pazarına yönelik değil; aynı zamanda iPhone modellerinin ABD’ye ihracı için de önemli bir hamle. Zira Çin’den yapılan ithalatlarda uygulanan %34’lük vergiye karşılık, Brezilya’dan gelen ürünlerde bu oran yalnızca %10. Bu da Apple’a büyük bir maliyet avantajı sunuyor.

Apple’ın bu adımı sadece kendi geleceği açısından değil, aynı zamanda tüm teknoloji sektörünü ilgilendiriyor. Şirketin hisseleri yeni vergilerin açıklanmasının ardından %10’dan fazla değer kaybederken, toplam piyasa değeri 300 milyar dolar azaldı.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu gelişmelerin dolaylı etkileri olabilir. iPhone nerede üretiliyor sorusu, fiyat politikalarını doğrudan etkileyebilir. Brezilya’da üretim yapan Apple, Türkiye gibi ithalat vergilerinin yüksek olduğu ülkelerde daha rekabetçi fiyatlarla ürün sunabilir. Bu da yerel kullanıcılar için bir fırsat yaratabilir.

Apple’ın iPhone üretimi konusunda rotasını Brezilya’ya çevirmesi, sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak da değerlendiriliyor. Şirket, üretim ağını çeşitlendirerek siyasi belirsizliklerden daha az etkilenmeyi hedefliyor.

iPhone kullanıcıları ve teknoloji tutkunları için bu yeni dönem heyecan verici olabilir. ABD’nin vergi politikalarının küresel teknoloji üretim zincirini nasıl etkileyeceği hâlâ belirsiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın Brezilya’daki üretimi artırması sizce fiyatlara olumlu yansır mı? Türkiye’de daha uygun fiyatlı iPhone modelleri görebilir miyiz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.