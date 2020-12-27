Akıllı Telefonlar
iPhone telefonunuzun etraf sesi tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?
iPhone telefonlarının ayarlar kısmında biraz saklı bir şekilde duran Ses Tanıma özelliği oldukça kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Etraftaki sesleri algılayıp kullanıcıya ekran üzerinden bir mesaj gösteren özellik, belirli durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlayabiliyor.
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Bu işlevle birlikte iPhone cihazınız, etrafınızdaki sesleri duyup size bildiri olarak iletiyor. Özellikle duyma sorunları yaşayan insanlara oldukça yararlı olan özellik; aynı zamanda örneğin kulağınızda kulaklık takılı olması ve seslere erişiminizin olmaması durumlarında da fayda sağlıyor.
Ayarlar içerisinde biraz saklanmış bir durumda olan bu özelliğe iPhone Erişilebilirlik ayarları üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Böylelikle üzerinde kişiselleştirmeler de yapabileceğiniz özelliği bir dakikadan az bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Özelliğin daha çok günlük kullanım için olduğu ve sitesinde de belirtildiği gibi riskli ortamlarda veya yol bulmak için kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. İşlevi aktifleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin
- Erişilebilirlik kısmına gelin
- Ses Tanıma bölümüne gidin
- Ses Tanıma’yı aktifleştirin
- Ardından Sesler kısmına dokunun
- Sonrasında ise iPhone cihazınızın tanımasını istediğiniz sesleri açabilirsiniz
Menü üzerinde oldukça fazla seçenek bulunuyor. Ateş, duman, su sesi, kapı çalışı, alarmlar, farklı hayvanlar, ev içerisindeki çeşitli eşyalar, bebek ağlaması sesleri gibi birçok seçenek mevcut. İstenilen seçenekler ayarlandıktan sonra ise aktifleştirilen sesler telefonunuz tarafından duyulduğunda size bildirim gelecektir.
Akıllı Telefonlar
Motorola yöneticisi, yeni amiral gemi cihazı tanıtmış olabilir
Qualcomm tarafından Motorola firmasının Snapdragon 888 işlemci kullanacağı amiral gemisi bir telefon üzerinde çalıştığı söylenmişti. Bir Çin satış sitesi ise bu cihazın çıkışının oldukça yakın olduğunu iddia etti.
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Site tarafından yapılan bu tahmin ise Lenovo yöneticilerinden Chen Jin tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşıma dayanıyor. Paylaşımda yöneticinin yeni bir akıllı telefonun gelişini tanıtan bir fotoğraf paylaştığı görülebiliyor.
Nisan ayında amiral gemisi alanına dört yıl aradan sonra Edge Plus ile dönen Motorola; ilk 5G telefonu olan bu cihazında 12GB RAM ve 256GB depolamayla birlikte Snapdragon 865 işlemcisine yer vermişti. Genel anlamda incelemelerden oldukça olumlu notlar almış ve sadece telefonun ekranının kavisli olması ve su geçirmez özelliğinin olmaması biraz göze batmıştı. Yeni geleceği düşünülen bu telefonun da özellikleri hakkında bir şey bilinmese de Edge Plus gibi gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Motorola firmasının başka planları da var
Yeni amiral gemisi telefon ise Motorola’nın üzerinde çalıştığı tek cihaz değil. 2021 ilk çeyrekte gelmesi planlanan Moto G Nio olarak bilinen telefonun da yine Snapdragon 865 işlemcinin yanında 8GB RAM ve 128GB depolama sunması bekleniyor. En yüksek ekran yenileme hızı olarak 105Hz sayısı dolaşsa da, Nio çıktığı zaman bu sayının daha stabil bir deneyim için 90Hz’de sabitlenmesi daha olası.
Nio’nun, aynı zamanda 6.7inç ve 2520x1080p çözünürlüklü bir ekranın yanında 5000mAh bataryayla geleceği konuşuluyor. Kamera alanında ise 64MP ana kamera, 16MP ultra genişlik sensörü ve 2MP derinlik sensörü tahmin ediliyor. Ön tarafta ise 16MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP’lik bir diğer kamera olmak üzere çift kamera bekleniyor. İşletim sistemi olarak da telefonun Android 11 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Motorola yeni getireceği bu iki cihazla birlikte stratejik bir hamle yapmış olmayı planlıyor gibi. Hakkında az şey bilinen amiral gemisiyle üst segment hedef alınabilecekken, Nio ise biraz daha bütçe dostu bir amiral gemisi arayanlara yönelik bir hamle olarak karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 sızıntıları, kablosuz şarj ve pil özelliklerini açığa vurdu
OnePlus 9 akıllı telefonunun resmi çıkışı için hala aylar olmasına rağmen cihaz hakkında sızıntılar devam ediyor. Yakın zamanda telefonun prototipinin e-bay sitesinde sızdırılmasından sonra yeni gelen bilgiler de pil ve şarj alanında bazı geliştirmeleri haber veriyor.
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91mobiles sitesinin “güvenli kaynak” diye nitelendirdiği bir yerden aldığı bilgilere göre cihaz, daha önce OncePlus 8 serisinin sadece Pro modelinde gözüken 30W kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyecek. Pil kapasitesi ise 4500mAh olacak olan telefon OnePlus 8’in 4300mAh’lik pilinden bir adım ileri giderken, 8 Pro (4500) ve 8T (4510) ile oldukça benzerlik gösteriyor. OnePlus 9, aynı zamanda ilk defa OnePlus 8T ile Kasım’da tanıtılan 65W hızlı şarj desteğine de sahip olacak gibi duruyor.
OnePlus 9 telefonundan ilk görüntüler geldi
Telefon hakkında aynı kaynaktan gelen görüntülerse yazılımı ve düz ekranı gibi cihazın sahip olması beklenen bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Ön tarafında bir kamera çentiği de görülebilen telefon, ince kenarlarıyla da dikkat çekerken diğer tasarım detayları fazla görülmüyor.
Görülebildiği üzere OnePlus 9’a önceki serideki 8 Pro ve 8T modellerinde kullanılan özellikler dahil ediliyor. Dolayısıyla yeni seri piyasaya sürüldüğünde Pro modelinin bunun üstüne ne koyabileceği de doğal olarak merak ediliyor.
Telefonların 2021 Mart veya Nisan aylarında kullanıcıyla buluşması beklenirken; bu iki cihazın yanında bir de Snapdragon 865 ile geleceği konuşulan Lite modelinin çıkabileceği düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo X, tasarım detaylarıyla görüntülendi!
Son zamanlarda Oppo, pek çok farklı konsept ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların ardından cihazların tasarımları patentleniyor. Bu sayede yeni konseptlerin sızdırılmış halleri görüntüleniyor. Şirketin geliştirdiği konseptlerin en popüler olanlarından kaydırılabilir akıllı telefon olarak çıkması beklenen Oppo X, tasarım detaylarıyla görüntülendi.
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Oppo X, nasıl bir akıllı telefon tasarımına sahip olacak?
Oppo‘nun yeni konsept tasarımı olan Oppo X, LetsGoDigital tarafından tasarımıyla birlikte sızdırıldı. Sızıntı kaynağına göre şirket gerçekten bu konseptte kaydırılabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni nesil tasarımın Tom Ford ile birlikte geliştirildiği de söylentiler arasında. Cihazın tasarımına baktığımızda, katlandığında içinde ekran bulunan oldukça kompakt bir akıllı telefon olduğu görülüyor. Ekran eski haline getirildiğinde ise normal büyüklükte bir telefon haline geliyor. Cihazın arka kapağı deri malzemeden yapılmış ve arka tarafta üçlü yatay kamera dizilimi bulunuyor.
Oppo X‘in ön kamerası, ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesi ortaya çıkan renderlarda mevcut değil. Bu yüzden cihazda ekran altı ön kamera bulunması muhtemel gözüküyor. Renderlarda sadece sağ tarafta bulunan SIM kart yuvası ve kaydırma kızağının çıkıntısı görülüyor. Akıllı telefon pazarının donanım tarafında doyum noktasına yaklaşması sebebiyle bu tarz konsept cihazları daha çok görmeye başladık. Şirketin bu telefonu prototip olarak bırakıp bırakmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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