iPhone Serisinde 120 Hz Ekran Yenileme Hızını Kapatma

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri yüksek ekran yenileme hızına sahip ekran ile birlikte gelen ilk akıllı telefonlar oldu. 120 Hz ekran yenileme hızı ile birlikte, kullanıcılar arayüzde gezinirken veya oyun oynarken ekranda akıcı bir his bırakıyor. Ancak bu akıcı performans bir o kadar da pil performansını azaltıyor.

Tüm yeni iPhone 13 serisinde hali hazırda yükseltilmiş pil kapasiteleri var ancak bu özellik pillerin daha hızlı bitmesine de olanak sağlıyor. Ancak bu yüksek ekran yenileme hızını düşürerek daha uzun bir pil ömrüne sahip olabilirsiniz. Apple bunun için kullanıcılarına seçenek sunuyor. Bu seçenek sayesinde ekran yenileme hızını 120 Hz’den 60 Hz’ye düşürebilirsiniz. Nasıl düşüreceğinizi bilmiyorsanız aşağıda bulunan adımları izleyebilirsiniz.

Erişebilirlik Ayarlarından iPhone Ekran Yenileme Hızını Düşürme

Apple, iOS Erişilebilirlik ayarlarına yenileme hızını düşürme seçeneği eklemiş durumda. Aşağıda bulunan adımları izleyerek ekran yenileme hızını düşürebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Aşağıya doğru kaydırın ve Erişilebilirlik seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Görüş kategorisi içerisinde bulunan Hareket seçeneğini seçin.

içerisinde bulunan Açılan sayfanın alt kısmında Kare Hızını Sınırla adında bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği devre dışı bırakarak 60 Hz ekran yenileme hızına geçiş yapabilirsiniz.

Bu işlemleri adım adım yaptığınız takdirde iPhone 13 Pro’nuzda 120 Hz ekran yenileme hızını başarıyla devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer pil seviyenize göre bu işlemi yapmak isterseniz bu durum size biraz zahmetli gelebilir. Bu durumda ise alternatif olarak başka bir yöntem bulunmakta. Alternatif yöntem için aşağıda bulunan adımları izleyebilirsiniz.

Düşük Güç Modu ile Ekran Yenileme Hızını Düşürme

Apple’ın Düşük Güç Modu ekran yenileme hızını düşürmeyi diğer adıma göre daha kolay hale getiriyor. Daha önce hiç Düşük Güç Modunu kullanmadıysanız aşağıda bulunan adımları izlemeniz yeterlidir.

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Aşağıya doğru kaydırın ve Pil seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Açılan sayfanın en üst kısmında Düşük Güç Modu geçişini göreceksiniz.

Ayarlara girmeden de Düşük Güç Modunu aktif hale getirebilirsiniz bunun için ise;

Ekranınızın sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırın ve Kontrol Merkezini açın.

açın. Açılan seçeneklerden Pil seçeneğini seçin. Bu seçeneği ekranda göremiyorsanız bu seçeneği Kontrol Merkezi ayarlarından aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Bu işlemleri adım adım yaptığınız takdirde iPhone 13 Pro’nuzda 120 Hz ekran yenileme hızını başarıyla devre dışı bırakabilirsiniz. Artık telefonunuzun ProMotion ekranı görüntülemekte olduğunuz içeriğe bağlı olarak 10 Hz ile 60 Hz arasında ekran yenileme hızına devam edecek.