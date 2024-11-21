Apple, uygun fiyatlı telefon segmentinde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni iPhone SE 4, 2025’in ilk çeyreğinde teknoloji severlerle buluşacak. 4. Nesil iPhone SE, tasarımı ve özellikleriyle seleflerine kıyasla önemli yenilikler sunacak. Sonunda uygun fiyatlı iPhone eksiksiz olacak!

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi Netleşiyor!

Son raporlara göre, iPhone SE 4 ne zaman çıkacak diyenler için 2025 Mart ayı işaret ediliyor. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazın özellikleri de yavaş yavaş netleşiyor. Cihaz en güncel donanıma sahip olsa da, 2021 ve 2022 yılındaki iPhone 13 ve 14 ile aynı tasarımı benimseyecek gibi.

Yeni iPhone SE 4, Apple’ın kendi tasarımı olan bir 5G modem ile geleceği belirtiliyor. Bu, Apple’ın bağımsız bir ağ teknolojisi geliştirme sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Cihaz, iPhone 14’te kullanılan çentikli bir ekranla donatılacak ve Touch ID yerine Face ID özelliğini benimseyecek. Ancak, önceki modellerde olduğu gibi, cihazın arkasında yalnızca tek bir kamera yer alacak.

Fiyatlandırma konusunda ise 4. Nesil iPhone SE‘nin, 2022 modelinin çıkış fiyatı olan 429 doların biraz üzerinde bir fiyatla, 459 veya 499 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Bu durum, artan maliyetlere rağmen Apple’ın kullanıcı dostu fiyat politikasını korumaya çalıştığını gösteriyor.

Apple’ın en son teknolojiye uygun şekilde tasarladığı iPhone SE 4, hem performans hem de erişilebilirlik açısından dikkat çekiyor. Türkiye’de bu cihazın orta segment akıllı telefon pazarında güçlü bir etki yaratacağı tahmin ediliyor. Apple kullanıcıları için bu yeni model, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!