iPhone SE 2 kulaklık girişi ve kablosuz şarj ile geliyor!

2016 yılında eski modellere bir saygı duruşu niteliğinde olan iPhone SE, mayıs ayında piyasaya çıkmıştı. iPhone 5S tasarımlı bir telefon olan iPhone SE ise yenileniyor. Yeni modeli olacak iPhone SE 2’de ise birçok yenilik beraberinde geliyor.

iPhone SE 2 Video

Ortaya çıkan yukarıdaki videoya bakacak olursak iPhone 8’deki gibi cam bir arka kapağı bulunuyor. Akıllara iPhone 4’ü getiren tasarımda özellikle kulaklık girişinin olduğu da görünüyor. Apple’ın yeni fark ettiği kablosuz şarj desteğini de alacağını belirtelim. Cihazda elbette ana ekran tuşu ve parmak izi okuyucusu da devam edecek.