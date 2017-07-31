Yeni iPhone’da İris Tarayıcısı Olacağı, HomePod ile Ortaya Çıktı

Yeni iPhone’da İris Tarayıcısı Olacağı, HomePod ile Ortaya Çıktı

31 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Bu sene çıkacak olan iPhone modelleri S serisi olacak ve bu yüzden modellerde 7’ye göre pek bir değişiklik olması beklenmiyor.

Ancak bu sene iPhone’un 10. yılı ve şirketin kabaca 3 yıldır aynı telefonu piyasaya çıkardığını göz önünde bulundurursak yeni bir telefonun gelmesi mümkün. Bir süredir internette yer alan bilgiler ile bu telefonun geleceği kesinleşti diyebiliriz. Diğer taraftan bu bilgilere bir yenisi de HomePod’dan geldi.

Apple geçtiğimiz günlerde HomePod cihazının yazılımını yanlışlıkla yayınladı. Bununla beraber geliştiriciler yazılımı alarak satır satır incelemeye başladı ve bu yazılımdan bazı önemli bilgiler edinildi. Dün HomePod’un iOS çalıştırdığı ve kabaca ekransız bir iPhone ya da iPad olduğu ortaya çıktı.

Yeni bilgiler ise çıkacak olan telefon hakkında önemli bilgiler veriyor. BKFaceDetect kod serisinde BK büyük bir ihtimalle Biometric Kit anlamına geliyor. Apple, geliştirici araçlarında Kit terimini sık sık kullanır. Bu kodların içerisinde kızılötesi kamera yer alıyor. Bu kamera karanlıkta dahi kullanıcının yüzünü tanıyabilir. Ayrıca kodların arasında bir de görsel yer alıyor.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore