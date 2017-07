Yeni iPhone’da İris Tarayıcısı Olacağı, HomePod ile Ortaya Çıktı

Ancak bu sene iPhone’un 10. yılı ve şirketin kabaca 3 yıldır aynı telefonu piyasaya çıkardığını göz önünde bulundurursak yeni bir telefonun gelmesi mümkün. Bir süredir internette yer alan bilgiler ile bu telefonun geleceği kesinleşti diyebiliriz. Diğer taraftan bu bilgilere bir yenisi de HomePod’dan geldi.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017