Gürültülü ortamlarda telefon görüşmesi yapmak hem arayan hem de aranan taraf için oldukça yorucu bir deneyim haline gelebilir. Apple, kullanıcıların bu sorununu çözmek adına sessiz sedasız oldukça etkili bir özellik geliştirdi. Ses İzolasyonu adı verilen bu mod, dış sesleri akıllıca bastırarak sadece sizin sesinize odaklanıyor. Peki, telefonunuzda saklı duran bu ayar sayesinde iPhone görüşme kalitesi nasıl bir üst seviyeye taşınabilir?

Apple modellerinde iPhone görüşme kalitesi ve ses izolasyonu teknolojisi

Birçok kullanıcı fark etmese de, iPhone modellerinde yer alan bu teknoloji aslında birkaç yıl öncesine dayanıyor. Şirket, ilk olarak iOS 15 ile bu özelliği FaceTime görüşmelerine dahil etmişti. Ancak asıl büyük adım, iOS 16.4 güncellemesiyle atıldı ve özellik standart telefon görüşmeleri için de erişilebilir hale getirildi. iPhone görüşme kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan bu mod, gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor.

Ses izolasyonu modu aktif edildiğinde, cihazın mikrofonu çevredeki trafik gürültüsünü, rüzgar uğultusunu veya arka plandaki insan seslerini otomatik olarak filtreden geçiriyor. Bu işlem sonucunda sesiniz karşı tarafa adeta stüdyo ortamındaymışsınız gibi temiz bir şekilde iletiliyor diyebiliriz. Özellikle dış mekanlarda çalışanlar veya gürültülü ofislerde bulunanlar için bu özelliğin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyelim.

Ses izolasyonu özelliği nasıl aktif edilir?

Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların en çok şaşırdığı nokta, ilgili ayarın telefonun genel “Ayarlar” menüsünde bulunmaması oluyor. Özelliği aktif etmek için mutlaka aktif bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor. Apple, bu tercihin kullanıcı arayüzünü karmaşık hale getirmemek ve modu o anki ihtiyaca göre sunmak adına yapıldığını belirtiyor. iPhone görüşme kalitesi seviyesini artırmak için şu basit adımları izleyebilirsiniz.

İlk olarak bir telefon araması başlatın veya gelen bir aramayı cevaplayın. Görüşme devam ederken ekranın sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırarak “Denetim Merkezi” paneline erişim sağlayın. Burada üst kısımda yer alan “Telefon Denetimleri” veya mikrofon simgesinin olduğu kutucuğa dokunun. Karşınıza çıkan listeden “Ses İzolasyonu” seçeneğini işaretleyin. Artık iPhone görüşme kalitesi anlık olarak değişecek ve sesiniz berraklaşacaktır.

Geniş spektrum ve otomatik modun farkları

Mikrofon modu menüsü içerisinde sadece ses izolasyonu değil, farklı seçeneklerin de yer aldığını görüyoruz. Örneğin “Geniş Spektrum” modu, izolasyonun tam tersi bir görev üstleniyor. Bu mod, sizin sesinizle birlikte çevredeki tüm sesleri de yükselterek karşı tarafa aktarıyor. Kalabalık bir odada birden fazla kişinin sesinin aynı anda duyulması gereken durumlarda bu seçeneğin tercih edilebileceğini söyleyebiliriz.

Şu an için Geniş Spektrum özelliğinin standart telefon aramalarında değil, daha çok FaceTime gibi dijital platformlarda tam performansla çalıştığını belirtelim. Bir diğer seçenek olan “Otomatik” mod ise cihazın kullanım senaryosuna göre en iyi mikrofon ayarını kendisinin seçmesini sağlıyor. Apple, sunduğu bu esneklikle her ortamda en yüksek iPhone görüşme kalitesi değerine ulaşmayı hedefliyor diyebiliriz.

Unutulmaması gereken bir diğer detay ise, bu ayarın bir kez yapıldıktan sonra siz tekrar değiştirene kadar tüm aramalar için geçerli kalmasıdır. Yani her aramada tekrar Denetim Merkezi’ne gitmenize gerek kalmıyor. Teknoloji dünyasındaki bu küçük ama etkili dokunuşlar, günlük iletişim konforumuzu doğrudan artıran unsurlar arasında yer alıyor. Eğer henüz denemediyseniz, bir sonraki aramanızda bu gizli özelliği test etmenizi öneririz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ses izolasyonu özelliğini daha önce denemiş miydiniz ve aradaki farkın iPhone görüşme kalitesi üzerindeki etkisini hissettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!