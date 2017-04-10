iPhone Almak için En Mantıklı Neden İkinci El Değeri Olabilir

Günümüzde en iyi akıllı telefon modelini belirlemek oldukça zor ve piyasada iPhone ile Samsung Galaxy serisi arasında büyük çekişme var.

iPhone ve Galaxy serisinin dışında güzel donanıma sahip Android telefonlar da bu listeye dahil ancak Apple’ın telefonunu ön plana çıkaran bir özelliği daha var. Her zaman telefon seçimlerinde yazılım ve donanım öne çıksa da hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir ikinci el pazarı bulunuyor.

Declutter tarafından yayınlanan bir istatistik farklı üreticilerden telefonların hangi hızla değer kaybettiğini gösteriyor. Listenin lideri ise Apple. Apple’ın telefonları değerini uzun süre koruyor ve diğer telefonlara göre çok daha az değer kaybediyor.

Apple’ın arkasından ikinci sırada Samsung yer alıyor. Samsung’u LG ve HTC modelleri takip ediyor. Diğer taraftan daha küçük telefon üreticilerinin telefonları çok daha hızlı değer kaybediyor. Yeni bir iPhone değerini %30 kaybettiği sürede ortalama bir Android telefon %50 değer kaybediyor.