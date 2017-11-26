iPhone 7 Plus mı, Galaxy S8+ mı, yoksa Xperia XZ Premium mu?

HWP masasının bu haftaki konukları Galaxy S8+, Xperia XZ Premium ve iPhone 7 Plus. Peki hangisini seçmeli? Sinan Özgür Anlatıyor…

Kendisi de bir iPhone 7 Plus kullanıcısı olan Sinan Özgür’e geride bıraktığımız birkaç ay içinde sırasıyla Samsung Galaxy S8+ ve Sony Xperia XZ Premium göndererek denemesini rica ettik. Her iki telefonu da ortalama 15’er gün kullanan Sinan, bu cihazı kıran kırana kıyaslıyor.

Hangi modelin, hangi özellikleriyle diğerlerinden daha iyi olduğunu merak ediyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz.