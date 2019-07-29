iPhone 6 – Sizin Yorumunuz (Kerem Turan)

iPhone 6 – Sizin Yorumunuz (Kerem Turan)

29 Temmuz, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorum

iPhone 6 kullanıcısı olan Kerem Turan, 2015 yılında satın aldığı telefonunu 2019 yılında da kullanmaya devam ediyor. Bu videomuzda da Sizin Yorumunuz serimizin en yeni konuğu oluyor.

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iPhone 6 – Sizin Yorumunuz (Kerem Turan)

Yeni mezun bir öğrenci olan Kerem’in şu anda 1000 – 1500 TL arasında satın alabileceğiniz iPhone 6 hakkındaki düşüncelerini ve 4 yıllık kullanım neticesinde hangi dezavantajları ortaya çıktığını bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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