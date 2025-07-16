Apple’ın merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 17’nin, Bloomberg’den Mark Gurman’ın belirttiğine göre 8-9-10 Eylül günlerinden birinde tanıtılması bekleniyor. Seri; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşacak.

Serinin üst düzey modelleri olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Her iki modelde de 6.3 inç veya 6.9 inç OLED ekran seçenekleri ve 120Hz ProMotion teknolojisi bulunacak. Tasarımları alüminyum ve cam kombinasyonu ile 8.72 mm inceliğinde olacak.

Performans tarafında, Apple’ın A19 Pro çipi ve 12GB LPDDR5X RAM ile güçlendirilecekler. Yazılım tarafında ise Apple Intelligence entegrasyonu yer alacak.

Kamera özellikleri oldukça iddialı: Ön tarafta 24MP selfie kamerası , arkada ise üç adet 48MP kamera (3.5x optik zoom ve 85mm odak uzaklığı) bulunacak. Ayrıca 8K video kaydı ve çift video kaydı özellikleri de mevcut.

Bağlantı seçenekleri arasında Apple Wi-Fi 7 çipi ve Qualcomm 5G modem yer alıyor. Pil ömründe iyileştirmeler beklenirken, Pro Max modelinin 5,000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Şarj tarafında 25W MagSafe şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj (Qi 2.2 Sertifikasyonu) özellikleri sunulacak. Isınmayı önlemek için buhar odası soğutma teknolojisi kullanılacak

Tasarım detaylarında dikkat çeken bir değişiklik, Apple logosunun artık orta alt kısımda konumlandırılacak olması. Renk seçeneklerinde yeni lacivert ve turuncu seçenekler sunulacak , ancak Sky Blue rengi artık bulunmayacak. iPhone 17 Air, inceliği ve hafifliği ile öne çıkıyor. 6.6 inç OLED ekrana sahip bu modelde 120Hz ProMotion teknolojisi bulunsa da LTPO desteği yer almayacak. Cihazın titanyum gövdeye sahip olacağı , 5.5mm inceliğinde ve 145 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

A19 çip ve 12GB LPDDR5 RAM ile desteklenecek olan iPhone 17 Air’de de Apple Intelligence yer alacak. Kamera özellikleri arasında 24MP ön kamera ve tek 48MP Geniş açılı arka kamera bulunuyor. Apple tasarımlı Wi-Fi çipi ve Apple C1 modem ile bağlantı sağlanacak. Ayrıca SIM kart tepsisi bulunmayacak. Batarya kapasitesi 2,800mAh ve 25W MagSafe şarj desteği mevcut.

Serinin temel modeli olan iPhone 17, 6.3 inç OLED ekranla gelecek ve 120Hz ProMotion özelliği bulunsa da LTPO desteği olmayacak. A19 çip ve 8GB RAM ile Apple Intelligence desteği sunulacak.

Kamera tarafında çift lensli arka kamera (48MP Geniş ve 12MP Ultra Geniş açı) ile 24MP ön kamera bulunacak. Apple tasarımlı Wi-Fi çipi ve 25W MagSafe şarj gibi özellikler de modelde yer alacak.

Beklenen fiyatlar ise şu şekilde:

iPhone 17: 256GB için $899 , 512GB için $1,099 , 1TB için $1,299.

iPhone 17 Air: 256GB için $999 , 512GB için $1,199 , 1TB için $1,399.

iPhone 17 Pro: 256GB için $1,099 , 512GB için $1,299 , 1TB için $1,499.

iPhone 17 Pro Max: 256GB için $1,199 , 512GB için $1,399 , 1TB için $1,599

Peki siz yeni iPhone 17 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl olmuş? Ülkemizde satışa çıktığı zaman muhtemelen fiyatları neler olur? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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