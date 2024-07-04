Apple her sene olduğu gibi bu sene de Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtacak. Yeni iPhone 16 serisi bir çok yeniliği de beraberinde getirecek. Yine dört farklı model olarak çıkması planlanan iPhone 16 serisi önceki serilere büyük oranda tasarımsal açıdan benzerlik gösterse de işin detaylarında birçok yenilikte olacak. Peki bu yenilikler neler gelin hep beraber bu videoda yakından bakalım.

Siz olsanız videoda bahsedilen yeniliklere göre iPhone 16 serisinden bir telefonu tercih eder misiniz? Yoksa daha önceki iPhone serileri ya da Android rakiplerinden birini mi tercih edersiniz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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