iPhone 15 serisi yaklaşırken, teknoloji dünyasında heyecan dorukta. Apple’ın bu merakla beklenen yeni telefonunun 12 Eylül tarihinde tanıtılacağına dair iddialar yaygınlaşıyor. Ancak teknoloji sektöründeki hızlı gelişmeleri göz önünde bulundurarak, şimdiden iPhone 16 için çalışmalara başlandığına dair iddialar da gündemde. Bu çalışmaların odak noktası, iPhone 16’nın kamera özelliklerine yönelik.

Ming-Chi Kuo iPhone 16 Pro’nun kamera özellikleri konusunda ilginç bir iddiayla ortaya çıktı. Kuo’ya göre, Apple iPhone 16 Pro modelinde yeni bir tür kamera sensörü kullanmayı planlıyor. Bu sensör, “yığılmış tasarım CIS” olarak adlandırılıyor. Yığılmış tasarım CIS, okuma devresi ve fotodiyot katmanlarının üst üste konulduğu bir tür görüntü sensörüdür. Bu sayede sensör daha hızlı çalışabilir ve düşük ışık koşullarında daha net fotoğraflar çekebilir hale gelir.

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Yığılmış tasarım CIS aynı zamanda genel görüntü kalitesini artırır. Bu tasarım, verilerin daha hızlı işlenebilmesini sağladığı için daha keskin ve detaylı fotoğraflar elde edebilir. Bunun yanı sıra daha geniş bir parlaklık aralığı yakalanabilir, böylece çektiğiniz fotoğraflar daha doğal bir görünüm kazanır.

Gelişmiş düşük ışık performansı ve görüntü kalitesinin yanı sıra, yığılmış tasarım CIS daha hızlı otomatik odaklama ve daha iyi video stabilizasyonu gibi avantajlar da sunar. Bu karar, bu teknolojiyi üreten Sony’nin 2025’e kadar artan talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışması gerektiği anlamına geliyor.