Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisi modelleriyle bir Type-C bağlantı noktası sunması bekleniyor.

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir raporu, yeni nesil Apple iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin, en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 destekli bir Type-C bağlantı noktasına sahip olacağını gösteriyor.

Thunderbolt 3 bağlantı noktası 40 Gbps’ye kadar bant genişliği sunabilirken, USB 2.0 hızlarını destekleyen Lightning konektörü maksimum 480 Mbps bant genişliği sunabiliyor.

Apple iPhone serisi modellerdeki Thunderbolt bağlantı noktası desteği, önemli bir performans artışı ve daha yüksek veri aktarım hızları sunacak. Bu, özellikle iPhone’da Pro RAW modu kullanılarak çekilen görüntüler gibi büyük dosyaları aktarmak istenildiğinde kullanışlı olacaktır.

Apple daha hızlı veri aktarımı için iPad’lerin çoğunda zaten Type-C bağlantı noktaları sunuyor. M1 yonga setinden güç alan Apple iPad Pro, 40 Gbps bant genişliği desteğine sahipken beşinci nesil iPad Air, 10 Gbps hızında veri aktarabiliyor. Öte yandan, iPad Mini 5 Gbps hızı destekliyor. 10. nesil iPad, USB 2.0 hızlarıyla sınırlı standart bir Type-C bağlantı noktasına sahip tek iPad’dir.

Apple, Pro ve Pro olmayan iPhone modellerini birbirinden ayırmaya çalışıyor. iPhone 14 serisi ile premium özelliklerin çoğunun Pro serisinde olması gibi bir takım değişiklikler yaptı. Bu durum yeni çıkacak telefonlarda da devam edecek. USB 3.0 veya Thunderbolt 3 desteği iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri için olurken, standart iPhone 15 ve 15 Plus modelleri USB 2.0 hızıyla sınırlı olacak.