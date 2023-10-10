Yeni iPhone’lar tanıtıldı. İnsanlar aldılar ve kullanmaya başladılar. Apple, iPhone 14’den beri Pro olmayan iPhone’ları eski yonga seti ile piyasaya sürüyor. iPhone 15, iPhone 14 Pro’da kullanılan Apple A16 Bionic yonga setine sahip. iPhone 15 Pro’da ise yeni tanıtılan Apple A17 Pro yonga seti bulunuyor.

iFixit’in Baş Teardown Teknisyeni Shahram Mokhtari, yeni bir şey keşfetti. Evet, bu iki yonga setleri farklı. Ancak ikisinde de aynı 5G modemi kullanılıyor. iPhone 15’de kullanılan Qualcomm Snapdragon X70 modeminin aynısı Pro model de de bulunuyor. Yani her iki model de bağlantı konusunda birbiri ile aynı.

iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.