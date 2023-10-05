iPhone 15 ile ilgili ne yazık ki birçok sorun duyar olduk. BMW araçların kablosuz şarj pedlerinde ödeme çipinin bozulmasından tutun, telefonun powerbank’ten şarj olmayıp powerbank’leri şarj etmesine kadar birçok farklı sorun gündemde. Bitmeyen sorunlara bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Öyle ki, şimdi de iPhone 15 hoparlör sorunu ile gündeme geldi! iPhone 15 sorunları durmak bilmiyor!

iPhone 15 Kullanıcıları Hoparlör Sorunu ile Karşı Karşıya!

iPhone 15’in piyasaya sürülmesinin ardından, bazı kullanıcılar telefonlarının özellikle ahize kısmındaki hoparlörleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını iddia ediyorlar. Kullanıcıların şikayetlerine göre ses çatlak ve cızırtılı geliyor.

Reddit platformunda paylaşılan bir gönderide, farklı iPhone 15 modellerine sahip kullanıcılar, ses seviyesi yüksekken sesin bozulduğunu ve çatlak sesler çıkardığını bildiriyorlar. Bu sorun, özellikle üst kısımda yer alan ahize hoparlörünü etkiliyor gibi görünüyor.

Bir kullanıcı, “iPhone 15 Pro Max’im piyasaya sürüldüğü gün geldi ve kutudan çıktığı andan itibaren, tam ses hoparlör aramaları hoparlörü titretiyor ve içinde sıvı varmış gibi ses çıkarıyor ve aynı şey %80’in üzerindeki müzik için de geçerli.” dedi. Başka bir kullanıcı ise, “Deneyimlerime dayanarak, ses belirli videolarda veya belirli frekans aralıklarında takırdıyor veya çatırdıyor gibi görünüyor.” şeklinde yorumladı.

TikTok kullanıcısı Milesabovetech, iPhone 15 Pro Max’indeki çatırdayan ses sorunlarından şikayet edenlerden biriydi. Apple, sorunu kabul ettiği için iPhone’unu iki kez ücretsiz olarak değiştirdi. Ancak iPhone 15 kullanıcıları, Apple’dan aldıkları yeni cihazlarda aynı sorunun devam ettiğini bildirdiler.

Bu noktada, iPhone 15 hoparlörlerinde bir donanım arızası olup olmadığı veya bunun bir yazılım sorunu olup olmadığı net değil. Ancak etkilenen kullanıcılar, iPhone’larını değiştirdikten sonra bile sorunun devam ettiğini iddia ediyorlar. Apple henüz resmi olarak bu sorunu kabul etmedi.

Özellikle yeni bir ürünün piyasaya sürülmesinden sonra böyle sorunların ortaya çıkması, ürünün “ticari kabul edilebilirlik” düzeyini sorgulatıyor. Ürünün iyileştirilmesi gereken bazı sorunlarının olduğu anlaşılabilir, ancak bu sorunlar, önemli satış hedeflerini kaçırma riski taşıyor. Sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu belirsizliğini koruyor ve Apple’ın bu konudaki tutumu merakla bekleniyor.

Mevcut durumda, iPhone 15 kullanıcıları, bu hoparlör sorunlarına çözüm bulmak için Apple’dan destek bekliyorlar ve sorunun ne zaman ve nasıl çözüleceğini görmeyi umuyorlar.

Seriyle ilgili başka şikayetler de var. Son zamanlarda, çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında bazı BMW sahipleri iPhone 15’lerinin NFC çipinin, cihazı araçlarının kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra artık çalışmadığından şikayet ediyorlar. Etkilenen müşteriler, iPhone’un beyaz ekranlı bir veri kurtarma moduna geçtiğini ve cihazı yeniden başlattıktan sonra NFC çipinin artık işlevsel olmadığını söylüyorlar.

iPhone 15 serisi ne yazık ki hatalarla gündeme gelen bir seri olmuş durumda. Kablosuz şarj sorununun yanında, şu anda Pro modeller ısınma sorunuyla uğraşıyor. Apple, bu sorunun A17 Pro çipinden ya da titanyum malzemenin ısı iletimindeki yetersizliğinden değil, üçüncü taraf uygulamaların optimizasyon sorunundan kaynaklandığını iddia ediyor ve bu sorun için bir çözüm sözü vermiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 hoparlör sorunu yaygın bir sorun mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!