Apple
iPhone 13, WiFi 6E ile gelecek! Peki WiFi 6E standardı nedir?
iPhone 12 serisi modelleri, halen daha çok farklı konular ve haberlerle gündem olmaya devam ederken 2021 yılında tanıtılması beklenen halef model için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre ise iPhone 13, WiFi 6E standardını destekleyecek.
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Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, A14 Bionic yongasında güç alıyor. Bağlantı teknolojileri tarafında ise A14 Bionic, WiFi 6 standardını kullanıcılarına sunuyor. Son gelen sızıntı haber ve raporlara göre ise iPhone 13, bu standardın da üstüne çıkacak.
iPhone 13 serisi, 6Ghz bandını destekleyecek!
Barclays analistlerine göre serinin halef modeli WiFi 6E bağlantı teknolojisini barındıracak. Halihazırda bulunan tüm WiFi bantlarını destekleyecek bu teknoloji ile iPhone 13, 6Ghz kanallarında da bağlantı kurabilecek. Bahse konu olan GSMArena’daki haberle beraber gelin kısaca WiFi 6E‘yi ve vadettiklerini kısaca inceleyelim.
WiFİ 6E Standardı nedir?
802.11ac yani WiFi 5 standardının dahi halen daha yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında WiFi 6E’nin 802.11ax olarak adlandırılan WiFi 6 standardının geliştirilmiş bir versiyonu olduğu ifade edilebilir. 6E standardı, 2.4Ghz ve 5Ghz bantlarıyla beraber 9.6Gbps veri aktarım hızı sunabiliyor. WiFi 6E, 802.11ax’ten farklı olarak 6Ghz bandı sayesinde çok daha fazla kanalı destekliyor. WiFi 6 üzerine geliştirilen bu standart, 4K ve 8K gibi yüksek veri boyutu bulunan dosyaların aktarımında veyahut yüksek veri bandı talep eden sanal gerçeklik için de kullanılabilecek. Ayrıca 6Ghz ile yüksek hızda cihazlar arasın iletişim sağlayarak gecikme süresini de minimuma indirecek.
Ancak 6Ghz bandının halen daha çeşitli kurumlar tarafından kullanıldığı göz önüne alınırsa bu standartla beraber ülkelerin frekans düzenlemelerini revize etmesi gerekecek .Ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek bu süreç öncesinde Apple kanadından gelen bu hareket, cihazların gelecek teknolojilere bir adım önceden hazır hale getirildiği şeklinde yorumlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
Apple
Apple, Kaliforniya’daki mağazalarını kapatıyor
Apple, Güney Kaliforniya’daki COVID-19 vakalarının artması nedeniyle Los Angeles bölgesindeki mağazalarını kapatma ararı aldı. Bu kararın uzun sürmeyeceğini ve salgının bitmesi sonucunda mağazaların tekrar açılacağını da belirtti.
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Apple, mağazalarını sınırlandırdı
Bilindiği üzere pandemi döneminde, önlemleri ve sosyal mesafeyi önemsemeyen ülkeler vardı. Bu ülkelerden bir tanesi de ABD. Sürecin başlarında gerekli önlemler alınmadığı için ABD ve bünyesinde bulunan birçok şirket kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Los Angeles’taki mağazalar birkaç ay sonra ilk kez kapatıldı. Şirket, The Grove ve Beverly Center alış veriş mağazaları da dahil olmak üzere, birden fazla perakende satış noktasına sahip. Şirket, Los Angeles’ta iki mağazayı bugünden itibaren, geçici olarak, kapattı. Kapatılan bu iki mağaza yanında, Cumartesi gününden itibaren, 11 mağaza daha kapatılacak. Şirket, mağazaların geçici olarak kapatılacağını söylese de ne zaman açılacağına dair bir bilgi vermedi. Mağazaların tam olarak açılması, salgın döneminin tamamen bitmesine bağlı gibi görünüyor.
Tüm Güney Kaliforniya salgın sebebiyle yasakların daha baskın uygulandığı bir bölge. Aralık ayının başlarından itibaren, yürürlüğe giren bir evde kalma emri var. Verilen bu emir, perakende mağazalarının kapatılması gerektiğini söylemiyor. Bunun yerine perakende mağazalar ve alış veriş merkezleri daha düşük kapasitede çalışabileceğini söylüyor. Evde kalma emri sonrasında insanlar, alış veriş merkezlerine gitmeyi ya da alış veriş yapmayı pek sağlıklıklı bulmuyorlar. Buna rağmen bazı insanlar, salgın sürecini önemsemiyor ve alış veriş yapmaya devam ediyor. İstatistiklere bakıldığında şirket, devlet tarafından kapatılmayı pek anlamlı bulmuyor. Ancak yapılan bu geçici kapatılma, büyük ihtimalle, şirket çalışanlarının sağlığını korumak amaçlı.
Bilindiği üzere Apple, ABD’de birçok şubeye sahip. Genel merkezinin bulunduğu San Francisco Körfez Bölgesi‘nde de korona virüs artış göstermekte. Vaka sayıları artış gösterirken şirket, buradaki şubelerini henüz kapatmadı. Bunu yanında çoğu mağaza, alternatif bir mod geliştirdi. Bu mod “Ekspres” modu. Ekspres modu, sipariş alımlarına ve dahiyane bar randevularına izin veren, ancak insanların buna göz atmasına izin vermeyen sınırlı bir mod.
Şirket, bu yılın başında birçok perakende satış yerini kapatmaya başladı ve mağazaların çoğu ilkbaharda aylarca kapalı kaldı. Fakat gelişen önlemler ve insanların sosyal durumları, kısıtlamaları az da olsa hafifletti. Haziran ayının başında, kapaılan mağazalar, tekrar açılmaya başladı. Açılan mağazalara, yerel kurallara göre tekrar kapanabilecekleri de söylendi.
Bulunduğumuz bu durum ne zaman son bulacak bilinmemekte. Fakat şirketin mağazaları ne ölçüde kapatacağı, ne zaman açacağı da merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 Geekbench 5 sonuçları görüntülendi, A14’ün gerisinde
Qualcomm bugün, 2021’de piyasaya sürülecek ve amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacak Snapdragon 888 yongası için kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Yeni Snapdragon işlemcisi, iPhone 12 modellerindeki A14 yongasına ve hatta iPhone 11’deki A13’e bile yetişemedi.
AnandTech, Qualcomm işlemcilerine benchmark uyguladı ve sonuçları Apple cihazlarıyla karşılaştırdı. iPhone Geekbench 5 ve GFXBench testlerinde galip geldi.
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Yarışın galibi bir kez daha Apple çipleri
Snapdragon 888 yongası tek çekirdek testlerinde 1,135 puan ve çoklu çekirdek testlerinde 3,794 puan alırken, A14 yongalı iPhone 12 Pro tek çekirdekte 1,603 puan ve çoklu çekirdekte 4,187 puan almayı başardı.
GPU performansına gelindiğinde ise, GFXBench testinde Samsung, iPhone 12 Pro’nun 102.24 puanına kıyasla 86 puanda kaldı. Çipin güç tüketim performansı henüz bilinmediğinden sürdürülebilir performans hakkında bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Ancak AnandTech, eğer güç tüketimi rekabetçi ise Snapdragon 888’in nihayetinde iPhone karşısında kazanabileceğine inanıyor.
Snapdragon 888, iPhone’larda kullanılan A13 veya A14 çiplerini yüksek performans test puanlarında yakalayabilecek gibi görünmesede, sürdürülebilir performans biraz da çipin güç tüketimine bağlı olacaktır.
Snapdragon 888 yongası, Apple’ın A13 veya A14 yongası seviyesinde performans göstermiyor, ancak mevcut amiral gemisi Android akıllı telefonlarda kullanılan önceki nesil Snapdragon yongalarına göre önemli bir gelişme sağlamış durumda. CPU performansı %25 ve GPU performansı da %35 artmış.
Bu kriterler Qualcomm tarafından sağlandığından ve bağımsız olarak elde edilmediğinden, Qualcomm’un verdiği sayılarının doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Ancak site, testlerin gerçek ve ticari olarak piyasaya sürülecek cihazlarda “yeniden tekrar edileceğini” söylüyor.
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