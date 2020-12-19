iPhone 13, WiFi 6E ile gelecek! Peki WiFi 6E standardı nedir?

iPhone 12 serisi modelleri, halen daha çok farklı konular ve haberlerle gündem olmaya devam ederken 2021 yılında tanıtılması beklenen halef model için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre ise iPhone 13, WiFi 6E standardını destekleyecek.

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Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, A14 Bionic yongasında güç alıyor. Bağlantı teknolojileri tarafında ise A14 Bionic, WiFi 6 standardını kullanıcılarına sunuyor. Son gelen sızıntı haber ve raporlara göre ise iPhone 13, bu standardın da üstüne çıkacak.

iPhone 13 serisi, 6Ghz bandını destekleyecek!

Barclays analistlerine göre serinin halef modeli WiFi 6E bağlantı teknolojisini barındıracak. Halihazırda bulunan tüm WiFi bantlarını destekleyecek bu teknoloji ile iPhone 13, 6Ghz kanallarında da bağlantı kurabilecek. Bahse konu olan GSMArena’daki haberle beraber gelin kısaca WiFi 6E‘yi ve vadettiklerini kısaca inceleyelim.

WiFİ 6E Standardı nedir?

802.11ac yani WiFi 5 standardının dahi halen daha yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında WiFi 6E’nin 802.11ax olarak adlandırılan WiFi 6 standardının geliştirilmiş bir versiyonu olduğu ifade edilebilir. 6E standardı, 2.4Ghz ve 5Ghz bantlarıyla beraber 9.6Gbps veri aktarım hızı sunabiliyor. WiFi 6E, 802.11ax’ten farklı olarak 6Ghz bandı sayesinde çok daha fazla kanalı destekliyor. WiFi 6 üzerine geliştirilen bu standart, 4K ve 8K gibi yüksek veri boyutu bulunan dosyaların aktarımında veyahut yüksek veri bandı talep eden sanal gerçeklik için de kullanılabilecek. Ayrıca 6Ghz ile yüksek hızda cihazlar arasın iletişim sağlayarak gecikme süresini de minimuma indirecek.

Ancak 6Ghz bandının halen daha çeşitli kurumlar tarafından kullanıldığı göz önüne alınırsa bu standartla beraber ülkelerin frekans düzenlemelerini revize etmesi gerekecek .Ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek bu süreç öncesinde Apple kanadından gelen bu hareket, cihazların gelecek teknolojilere bir adım önceden hazır hale getirildiği şeklinde yorumlanıyor.