HWP ekibinin kamera arakasında yönetmen koltuğunda oturan Fatih, Şubat 2022’den beri iPhone 13 Pro kullanıyor. Bundan öncesinde ise iki sene boyunca iPhone 11 kullanıcısıydı. iOS ekosisteminden hiç çıkmayan Fatih, iPhone 5 modelinden bu yana iPhone kullanıyor.

iPhone 11’den neden iPhone 13 Pro’ya geçti, bundan sonra iPhone 14 Pro almayı düşünüyor mu ve iPhone 13 Pro kullandığı zamanlarda telefonda sevdiği ve sevmediği yönleri neler gibi soruların cevabını bu videoda veriyor.

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