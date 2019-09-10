Apple bugün yaptığı özel bir etkinlik ile iPhone 11 modellerini tanıttı. Sırasıyla iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtan Apple, ayrıca yeni iPad, Apple Arcade ve Apple Watch Seri 5 ürünlerini de duyurdu.

Çift kameralı iPhone 11 modeli geçtiğimiz yılın gözdesi iPhone XR modeli yerine geçiyor. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri de iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yeni versiyonu olarak dikkat çekiyor. iPhone 11 çift arka kamera ile gelirken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri üç kameralı yapıyla geliyor.

Biz de Berlin’de bu Apple lansmanı ve yeni iPhone modellerini sıcağı sıcağına değerlendiriyoruz.

İyi seyirler…

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’ı Değerlendirdik!!!