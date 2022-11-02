Reklam devi Interpublic Group, IPG Media Brands ajanslarının müşterilerinin, Elon Musk’ın sosyal medya ağını 44 milyar dolara satın almasının ardından en az bir hafta boyunca Twitter’daki tüm ücretli reklamları askıya almalarını tavsiye etti.

Firma, bağımsız olarak Twitter’da reklam yayınlayabilen müşterilerine, sosyal ağın güvenlik planlarında netlik olmasını beklemelerini ve Musk’ın kendi deyimiyle Twitter’ın “herkes için ücretsiz bir cehennem manzarası” olmasını engelleyip engelleyemeyeceğini görmelerini söylüyor.

SCOOP: IPG is recommending client "temporary pause" all current media on Twitter, according to multiple sources. — Ryan Barwick☕️ (@Ryanbarwick) November 1, 2022

Ajansların müşterilerinden bazıları CVS Pharmacy, Nintendo ve Unilever’dır. IPG’nin bir parçası olan medya istihbarat işletmesi MAGNA müşterilerine gönderdiği bir e-postada, Twitter’ın henüz her pazarlama ajansıyla doğrudan ve net bir iletişimde bulunmadığını ve “mevcut durumun öngörülemez ve kaotik olduğunu, kötü niyetli kişilerin ve güvensiz davranışların böyle bir ortamda geliştiğini” bildirdi.

Cuma günü, otomobil üreticisi GM, “yeni mülkiyetleri altındaki platformun yönünü anlamak için” hizmetteki reklamları geçici olarak askıya aldığını söyledi. Twitter’daki kullanıcı deneyimi, Musk’ın devralınmasından sadece birkaç gün sonra zaten önemli değişiklikler geçirmeye başladı.

Network Contagion Research Institute ve Dataminr tarafından yapılan araştırmaya göre, Musk 28 Ekim’de anlaşmayı kapattığında, ırkçı ve diğer nefret dolu tweetler sosyal ağı normalden çok daha yüksek seviyelerde rahatsız etmeye başladı. Başta 4Chan olmak üzere diğer bazı platformlardaki kötü niyetli kişiler, diğer kullanıcıları Twitter’da ırkçı sıfatlar ve diğer aşağılayıcı hakaretler yayınlamaya ve büyütmeye teşvik etti. Bu değişiklik birçok ünlü kullanıcıyı uzaklaştırdı ve NBA yıldızı LeBron James’in çağrısına ilham verdi.

Twitter’da güvenlik sorumlusu Yoel Roth, şirketin bununla nasıl mücadele ettiğini tartışan Twitter’a birkaç mesaj gönderdi. Roth, Twitter’da “1500’den fazla hesabı kaldırarak ve bu içerikteki gösterimleri neredeyse sıfıra indirerek önemli bir ilerleme kaydettik.” diye yazdı.

Geçen hafta Musk, Twitter’ın “çok çeşitli bakış açılarına sahip bir içerik denetleme konseyi oluşturacağını” yazdı. Konsey toplanmadan önce “önemli içerik kararları veya hesap eski haline getirme” yapmayacağının da sözünü verdi.

Böyle bir konseyin kurulup kurulmadığını henüz açıklamamış olsa da, Twitter, Mark Finchem adlı siyasetçinin önceden kısıtlı olan hesabındaki kısıtlamayı tamamen kaldırdı. Finchem, bir tweette Musk’ı kişisel olarak yardıma çağırdı. Musk ise, bir yanıtta konuyu “incelediğini” söyledi. Siyasetçi, Twitter’da Yahudi karşıtı mecazlar ve meme’ler paylaştığı için sert bir şekilde eleştirilmişti.