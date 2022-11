Reklam devi Interpublic Group, IPG Media Brands ajanslarının müşterilerinin, Elon Musk’ın sosyal medya ağını 44 milyar dolara satın almasının ardından en az bir hafta boyunca Twitter’daki tüm ücretli reklamları askıya almalarını tavsiye etti.

Firma, bağımsız olarak Twitter’da reklam yayınlayabilen müşterilerine, sosyal ağın güvenlik planlarında netlik olmasını beklemelerini ve Musk’ın kendi deyimiyle Twitter’ın “herkes için ücretsiz bir cehennem manzarası” olmasını engelleyip engelleyemeyeceğini görmelerini söylüyor.

SCOOP: IPG is recommending client "temporary pause" all current media on Twitter, according to multiple sources.

— Ryan Barwick☕️ (@Ryanbarwick) November 1, 2022