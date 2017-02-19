iOS ve Android Platformlarına Yeni Bir Pokemon Oyunu Geliyor

Yeni Pokemon Go güncellemesi ile ikinci nesil pokemonlar oyuna gelirken bir de iOS ve Android’e yeni oyun geleceği duyuruldu.

iOS ve Android cihazlara çıkacak yeni oyunla beraber The Pokemon Company sürekli akıllı cihazların ekranında olmayı amaçlıyor. Bu yeni oyun ise en tuhaf ve en anlamsız ancak bir o kadarda değerli bir pokemonu merkezine alacak. Magikarp.

Oyun The Pokemon Company’nin Japon sitesinde yayınlandı. Adı ise Hamero! Koiking olarak belirtildi. İngilizcesi muhtelemen Splash! Magikarp olacak. Oyun hakkında paylaşılan küçük görsel aslında pek bir bilgi vermiyor. İki karakter yerde duran iki adet Magikarp şekilli çukurun önünde duruyor. Küçük metinde de henüz ismi belli olmayan 27 yaşındaki bir balıkçınının bu çukuru bulduğu bilgisi yer alıyor.

Bunun ne olacağı belirsiz ancak Magikarp üzerine olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Belki bir puzzle oyunu ya da balık avlama oyunu bile olabilir. Oyun sayfada yakında çıkacak olarak gösteriliyor ancak ne zaman olduğu değil. İlanda bir de 2017 ibaresi yer alıyor.