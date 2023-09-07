Apple, iOS 18 güncellemesi ile cihazlarında sunduğu sesli asistanı Siri’yi daha akıllı hale getirmek için dil modellerini kullanmayı planlıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, Apple, Siri’nin karmaşık ve çok adımlı görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olabilmesi için iOS 18 ile Siri’ye bu yeni özelliği eklemeyi düşünüyor! Yeni güncelleme Siri’yi coşturacak!

Apple, Siri’yi Daha Akıllı Hale Getirmek İçin Dil Modellerini Kullanmayı Planlıyor!

Gelecekte yapılacak iyileştirmelerle beraber Siri, kullanıcıların beş fotoğrafı alıp bunları bir GIF’e dönüştürmesini ve ardından bu GIF’i tek bir eylemle bir arkadaşlarına göndermesini sağlayabilecek. Bu tür bir otomatikleştirmeyi şu anda Shortcuts uygulaması aracılığıyla yapmak mümkün olsa da, bu işlem elle ayarlama gerektiriyor. Siri ise otomatik olarak bunu yapacak.

Yeni Siri işlevselliği, Shortcuts uygulamasına benzeyecek ve muhtemelen Siri’nin Shortcuts ile daha entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Shortcuts, iPhone işletim sistemi için önemli bir özellik haline geldi ve güçlü otomatik eylemler oluşturmak için kullanılabiliyor. Apple, resimlerden arka planları kaldırmaktan alışveriş listeleri oluşturmaya kadar bir dizi kısayol seçeneği sunuyor.

Raporlar, Apple’ın bu yeni Siri özelliklerini bir sonraki yıl iOS 18 güncellemesi ile birlikte yayınlayacağını gösteriyor. Bu sırada ezeli rakip Google da Google Asistan’ını daha karmaşık görevler için dil modeli yazılımıyla güçlendirmek için çalışıyor. Bu nedenle Apple’ın benzer bir işlevselliği sunmak istemesi şaşırtıcı değil.

Ancak, Apple’ın Siri’si uzun süredir güvenlik ve gizliliğe odaklanması nedeniyle diğer sesli asistanlara göre geri kalmış durumda. Birçok Siri görevi cihaz üzerinde gerçekleştirilirken, kısıtlı bazı işlevlerde bulut sunucuları kullanılıyor. Bu nedenle, Apple’ın Siri için dil modellerini benimsemesi, gizlilik ve işlevselliğin yeniden dengelenmesini gerektirebilir.

Öte yandan, iOS 17 güncellemesi, kullanıcılara Siri ile daha karmaşık görevleri gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bazı önemli işlevsellikler getiriyor. Özellikle, Siri artık arka arkaya birden fazla isteği tanıyabiliyor ve yanıtlayabiliyor. Ayrıca “Hey” kelimesini söylemeden Siri’yi etkinleştirmek için artık sadece “Siri” demeniz yeterli.

Apple, yazılım güncelleme zamanları için belirli bir takvimi izlediği için iOS 18’in 2024 yılında Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulacağını söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Siri’ye bir güncelleme gerekiyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!