iOS 15 ‘te iPhone Deposu Neredeyse Dolu Sorunu Nasıl Çözülür?

Apple geçtiğimiz günlerde dünya çapında tüm kullanıcılara iOS 15 sürümünü resmi olarak kullanıma sundu. Ancak bazı kullanıcılar bu sürümde depolama sorunu ile karşılaştı. Karşılaştıkları sorun ise “iPhone Deposu neredeyse dolu”. Bu sorun düşük dahili depolamalı bir iPhone kullanıyorsanız sizin için normal gelebilir ancak yüksek depolama boyutuna sahip modellerde de bu sorun ile karşılaşıldı. Aynı sorun iOS 15 beta sürümlerinde de fark edilmişti.

Apple güncelleme yayınlandıktan sonra çeşitli sorunlar hakkında geri dönüşler almakta. Son birkaç gün içerisinde birçok kullanıcı Twitter üzerinden iPhone depolama alanının dolu olduğu hatası aldığını bildirerek paylaşımlarda bulundular. Ayrıca Twitter dışında Apple’ın kendi destek forumunda da şikayetler gün geçtikçe artıyor.

Bu uyarı iOS ayarları uygulamasında gözüküyor ve işin garip tarafı ise cihazlarda yeteri kadar boş alan olmasına rağmen bu hata çıkıyor ve ayarlardan gitmiyor. Paylaşımlara göre bu sorun sadece iOS 15’de oluşan bir sorun.

Kullanıcıların karşılaştığı ve bazı kullanıcıları rahatsız eden depolama sorunu dışında başka hatalar da mevcut. Sosyal medya üzerinde bazı kullanıcılar, güncelleme yüzünden cihazlarının ne kadar alan verisi tükettiğini yanlış bir şekilde görüntülenmesine neden olduğundan dolayı şikayetçi. Neyseki bu sorunu Apple güncellemeler ile kısa sürede düzeltti. Ancak güncellemelerden sonra da bazı kullanıcılar bu sorunla tekrardan karşılaşmaya devam ediyor. Şirket tekrardan bu hatayı çözmek için güncelleme gönderip göndermeyeceği henüz belli değil. Ancak bu sorun çözülmese bile kullanıcılar depo neredeyse dolu sorununun kısa sürede çözülmesi için güncelleme beklemekteler.

iOS 15 ‘te Bu Hata Nasıl Çözülür?

Şimdiye kadar Apple destek ekibi bu sorunu iPhone cihazınızı yeniden başlatarak çözülebileceğini önerdi. Ancak bu sorunun tam olarak çözülmesini ve bir daha karşılaşılmayacağını garanti etmemekte. Aslına bakıldığında bu sorun beta testleri devam ederken de bazı kullanıcılarda mevcuttu. O zamandan itibaren geri bildirimler yapılmasına rağmen Apple’ın bu sorunu neden çözmediğine anlam veremiyoruz. Şirket, iOS 15.1’in ilk ön izleme sürümünü çok kısa bir süre önce yayınladı. Bu güncelleme ile sorunun çözülmüş olması bekleniyor. Ancak şikayet sayısı oldukça fazla olduğu için şirketin iOS 15.0.1 güncellemesini kullanıma sunması güncelleme takviminden önce gelebilir.

Bu sorun çoğu kullanıcı da kalıcı olarak devam ediyor. iOS 15.1 beta güncellemesini yükleyerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Aslına bakıldığında ise bu hatayı çözmek için ya telefonunuzu yeniden başlatarak kısa süreliğine kaybolmasını kabul edeceksiniz ve yeni bir güncelleme bekleyeceksiniz ya da iOS 15.1 beta güncellemesini kurarak başka sorunlarla karşılaşıp bu sorundan kurtulacaksınız. Karar sizde.