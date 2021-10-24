iOS 15.1 ile Birlikte Gelecek 5 Yeni Özellik

Geçtiğimiz bir aylık iOS 15 sürümünden sonra Apple, önümüzdeki hafta bir sonraki güncellemesi olan iOS 15.1 sürümünü kullanıcılara sunacak. Yeni gelecek olan iOS 15.1 güncellemesi ile her iPhone kullanıcısı yeni sürümde bulunan yeniliklerin ve değişikliklerin neler olduğunu merak ediyor. Yeni sürüm ile gelecek olan yeni özellikleri öğrenmek için gönderiye göz atalım.

iOS 15.1 Özellikleri ve Değişiklikleri

1. SharePlay

iOS 15’in 20 Eylül’de piyasaya sürülmesinden itibaren bugüne kadar herkes en muhteşem özelliklerden birisi olan SharePlay özelliğini kullanamıyor. Apple iOS 15’ten SharePlay özelliğini çıkardığından ve nihayet yeni güncellemesi ile bu özelliği getireceğinden dolayı çoğu kullanıcı çok heyecanlı. Bu özellik, iPhone ekranını FaceTime sırasında SharePlay sayesinde paylaşarak film, şov, dizi, müzik ve daha fazlasını birlikte izleyebilmenize olanak sağlayacak.

2. Cüzdan Uygulamasında Bulunacak Covid-19 Aşı Kartı

Günümüzde restoran, tiyatro, spor salonu, alışveriş merkezi, okul ve daha fazla yerlerde COVID-19 aşı kartının gösterilmesi zorunlu hale geldi. Apple ise kullanıcıları için bir kolaylık sağlayarak COVID-19 aşı kartını Cüzdan uygulamasına yeni seçenek olarak ekledi. Kullanıcılarının doğrudan Cüzdan uygulamasını açması ve herhangi bir yere hızlı giriş yapması için aşı kartını göstermesine yardımcı olacaktır.

3. Kayıpsız Ses Desteği

Dolby Atmos desteği daha önce test sürümünden çıkarılmıştı ve iOS 15’in son güncellenmesine eklenmemiştir. Ancak şirket yeni güncellemesin ile birlikte, Dolby Atmos’un kayıpsız sesi destekleyen HomePod’u ekliyor.

4. ProRes Video Kaydı

Apple’ın en yeni modelleri olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, ProRes özelliği ile piyasaya çıktı. Ancak iOS 15 sürümünde ProRes özelliğini etkinleştirmek için bir seçenek bulunmuyordu. Bunun üzerine şirket yeni güncelleme ile birlikte bu seçeneği ekliyor. Yeni modelleri kullanan kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra Kamera ayarları altında iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ProRes’i etkinleştirebilecekler.

5. Gelenleri Sesle Bildir Seçeneği Yeniden Tasarlandı

iOS 15 güncellemesi ile birlikte Apple, Telefon uygulamasının altına gelenleri sesle bildir seçeneği etkinleştiren yeni bir seçeneği ekledi. Yeni güncelleme ile birlikte ise bu seçeneğin simge stilinde değişikliğe gitti.