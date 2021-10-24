Akıllı Telefonlar
iOS 15.1 ile Birlikte Gelecek 5 Yeni Özellik
Geçtiğimiz bir aylık iOS 15 sürümünden sonra Apple, önümüzdeki hafta bir sonraki güncellemesi olan iOS 15.1 sürümünü kullanıcılara sunacak. Yeni gelecek olan iOS 15.1 güncellemesi ile her iPhone kullanıcısı yeni sürümde bulunan yeniliklerin ve değişikliklerin neler olduğunu merak ediyor. Yeni sürüm ile gelecek olan yeni özellikleri öğrenmek için gönderiye göz atalım.
İçindekiler
iOS 15.1 Özellikleri ve Değişiklikleri
1. SharePlay
iOS 15’in 20 Eylül’de piyasaya sürülmesinden itibaren bugüne kadar herkes en muhteşem özelliklerden birisi olan SharePlay özelliğini kullanamıyor. Apple iOS 15’ten SharePlay özelliğini çıkardığından ve nihayet yeni güncellemesi ile bu özelliği getireceğinden dolayı çoğu kullanıcı çok heyecanlı. Bu özellik, iPhone ekranını FaceTime sırasında SharePlay sayesinde paylaşarak film, şov, dizi, müzik ve daha fazlasını birlikte izleyebilmenize olanak sağlayacak.
2. Cüzdan Uygulamasında Bulunacak Covid-19 Aşı Kartı
Günümüzde restoran, tiyatro, spor salonu, alışveriş merkezi, okul ve daha fazla yerlerde COVID-19 aşı kartının gösterilmesi zorunlu hale geldi. Apple ise kullanıcıları için bir kolaylık sağlayarak COVID-19 aşı kartını Cüzdan uygulamasına yeni seçenek olarak ekledi. Kullanıcılarının doğrudan Cüzdan uygulamasını açması ve herhangi bir yere hızlı giriş yapması için aşı kartını göstermesine yardımcı olacaktır.
3. Kayıpsız Ses Desteği
Dolby Atmos desteği daha önce test sürümünden çıkarılmıştı ve iOS 15’in son güncellenmesine eklenmemiştir. Ancak şirket yeni güncellemesin ile birlikte, Dolby Atmos’un kayıpsız sesi destekleyen HomePod’u ekliyor.
4. ProRes Video Kaydı
Apple’ın en yeni modelleri olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, ProRes özelliği ile piyasaya çıktı. Ancak iOS 15 sürümünde ProRes özelliğini etkinleştirmek için bir seçenek bulunmuyordu. Bunun üzerine şirket yeni güncelleme ile birlikte bu seçeneği ekliyor. Yeni modelleri kullanan kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra Kamera ayarları altında iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ProRes’i etkinleştirebilecekler.
5. Gelenleri Sesle Bildir Seçeneği Yeniden Tasarlandı
iOS 15 güncellemesi ile birlikte Apple, Telefon uygulamasının altına gelenleri sesle bildir seçeneği etkinleştiren yeni bir seçeneği ekledi. Yeni güncelleme ile birlikte ise bu seçeneğin simge stilinde değişikliğe gitti.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Intel Core i9-12900HK, Apple M1 Max’ten Daha Hızlı!
Yeni MacBook Pro ‘nun Canlı Fotoğraf ve Videoları Yayınlandı
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
Microsoft, .NET Değişikliğinde Geri Adım Attı!
Yeni GTA San Andreas, Xbox Game Pass’e Geliyor
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
OPPO | Nesini Seviyorsunuz? #5
Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası
Huawei Nova 9 nasıl fotoğraf çekiyor? | Viyana’dan enstantaneler
DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU
POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860
OPPO | Nesini Seviyorsunuz? #5
Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.