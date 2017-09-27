Mixpanel tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 11 sürümü çıktıktan bir hafta sonra %25 kullanım oranına ulaşmayı başardı.

Şu anda iOS cihazlarının %25.28’inde iOS 11 çalışıyor. Sürüm ilk 24 saat içerisinde %10’a ulaşmıştı. iOS sürümleri arasında en yüksek kullanım oranına sahip sürüm ise %67.83 ile iOS 10.

Android sürümleri ile karşılaştırıldığında bu oldukça hızlı bir adaptasyon süreci ancak iOS 10 ilk haftasında %34’lük kullanım oranına ulaşmıştı. iOS 11 ile gelen batarya problemi gibi bazı problemler insanların geç geçmesini sağlamış olabilir.