Otonom arabalar için yongalar, haritalar ve yazılımlar üreten Intel’e ait bir şirket olan Mobileye, SEC’ye (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) sunduğu bir prospektüse göre halka arz için başvurdu.

Mobileye’ın dolumu, İsrail merkezli yan kuruluş için 2019’daki 879 milyon dolarlık satıştan geçen yıl 1,39 milyar dolara ulaşan güçlü bir gelir artışına işaret ediyor. Zararlar 2019’da 328 milyon dolardan geçen yıl 75 milyon dolara düştü.

Mobileye’ı Nasdaq’ta listeleme hamlesi, Intel’in ana işini değiştirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. Intel, şirketi 2017’de 15,3 milyar dolara satın aldı. Daha önce Mobileye’ı bu yıl halka açma planlarını açıklamıştı.

Intel daha önce, diğer yonga üreticileri için bir dökümhane olmak üzere sermaye yoğun bir sürece girerken daha fazla yonga fabrikası kurmak için Mobileye listesinden bir miktar fon kullanacağını söylemişti.

1999 yılında kurulan Mobileye, şirketin “EyeQ” kamerasını, yongalarını ve yazılımını kullanarak sürücü yardımı ve şerit tutma gibi gelişmiş sürüş ve güvenlik özellikleri geliştirmek için Audi, BMW, Volkswagen, GM ve Ford ile ortaklık kurdu. Mobileye CEO’su Amnon Shashua, dosyada şu anda 50 şirketin 800 araç modelinde şirketin teknolojisini kullandığını söyledi.

İzahname, Mobileye’ın A Sınıfı adi hisse senedini listelemeyi planladığını, ancak teklif edilen teklif için hisse sayısını veya fiyat aralığını sağlamadığını söylüyor. Açıklamaya göre Intel, A Sınıfı hisselerin on katı oy oranına sahip B Sınıfı hisselerin mülkiyetini elinde tutacak. Böylece şirketin yönetim kurulu ve diğer kararları üzerinde kontrol sahibi olacak.

Intel, sürücüsüz arabalar gibi fütüristik büyüme teknolojilerine yönelik iştahın, artan enflasyon ve makroekonomik kaygılar karşısında önemli ölçüde yavaşladığı bir zamanda kamu piyasalarını test etmek istiyor.

Intel hissesi, genişletilmiş ticarette %1’den daha az arttı.