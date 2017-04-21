Intel ve Micron Technology, 2012 yılından beri 3D XPoint isimliyeni jenerasyon bellek teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Intel’in yeni teknolojisinin amacı DRAM ile konvansiyonel flash sürücü arasındaki hız ve alan farkını kapatmak. RAM’in aksine 3D Xpoint geçici değil. Yani bilgisayarı kapattığınızda bilgiler silinmiyor. Diğer taraftan RAM’e göre dört kat daha yoğun.

3D XPoint günümüz sürücülerinde kullanılan NAND’den gigabayt başına çok daha pahalı ancak konu okuma, yazma hızlarına ve gecikmeye gelince çok çok daha iyi. Intel bu yeni teknoloji SSD sürücülerini satışa çıkarıyor. 375 GB Optane SSD DC P4800X isimli sürücü kullanıma hazır. 1520$ fiyatındaki PCIe kartı şu anki standart SSD sürücülerinde popüler olarak kullanılan NVMe standartına sahip.

Şirket yeni kartı hakkında pek bir bilgi vermeme taraftarı. Ancak AnandTech’ten Billy Tallis ve Tom’s Hardware’den Paul Alcorn şirketin veri merkezine uzaktan erişerek kartı test etmişti. Bu testlere göre 3D XPoint her yönden mükemmel. Şu anda fiyatıyla işletmelere yönelik ve genel kullanım için yazılımında değişiklikler gerekiyor. Piyasada bulunan NAND sürücülere ve RAMlere yakın zamanda ortadan kaldıramaz ancak uzun zamanda büyük bir darbe indirecek gibi.