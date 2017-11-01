Intel Optane SSD 900P Yakında Satışa Çıkıyor!

Intel’in yeni Optane SSD’leri nihayet Optane SSD 900P ile bilgisayarlara geliyor. ZDNet’in hazırladığı rapora göre yeni SSD, 2,500 MB / s’e kadar ardışık okuma hızına ve ve 2.000 MB / s’ye kadar ardışık yazma hızına ulaşabilecek süper hızlı SSD bir olacak.

Intel’in markası olan Optane, şirketin 3D XPoint hafıza teknolojisini kullanıyor. Intel’in iddia ettiğine göre bu teknoloji, şimdi kullanılan DRAM teknolojisine göre depolama yoğunluğu daha fazla ve buna rağmen geleneksel bir NAND SSD’den çok daha hızlı ve uzun ömürlü olacak.

Yeni Optane sürücü, 2,5 inçlik SSD formunda ve PCI-e 3.0 x4 slot formunda bulunacak. 280GB’lık modelini 389 dolara ve 480GB’lık modelini ise 599 dolara alabileceğiniz iki depolama kapasitesi mevcut olacak.