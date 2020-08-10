Intel markasına ait özel bilgiler, izinsiz bir şekilde internete sızdırıldı

Son günlerde siber güvenlik alanında problem yaşayan şirketlere, Intel de dahil oldu. Şirkete ait özel bilgilerin yer aldığı 20 GB dolaylarında dosya, sızıntıyı gerçekleştiren şahıslar tarafından internet ortamında yayınlandı. İnternet ortamına yayılan sızıntılarda, Intel’e ait sunumlar, çeşitli BIOS kodları ve hata ayıklama araçları, sızıntılarla ifşa edildi.

İlginizi çekebilir: Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor

reklam

Intel, sızıntının nasıl gerçekleştirilmiş olabileceği ile ilgili basın toplantısı düzenledi

İsviçreli yazılım mühendisi Till Kottmann, Intel ile ilgili yayılan sızıntıların henüz sadece ilk dalga olduğunu belirtti. Kottmann’ın yayınladığı tweetlere göre Intel ile ilgili bilgiler, kendisine, bilinmeyen bir kaynak üzerinden ulaştı. Fakat belirtmeden geçmeyelim ki Kottmann’ın adı, birçok teknoloji şirketinin sızıntı vakalarında da yer aldı.

Sızıntı sonrası Intel, bir basın toplantısı düzenledi. Intel’in açıklamalarına göre ise sızıntının kaynağı, Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi. Firma yetkililerinin belirttiğine göre bu departmanda, 3. parti iş ortaklarının da belirli belgelere ve tasarımlara erişimi var. Intel yetkililerine göre, sızıntının kaynağı, Intel’in iç departmanları yerine, dışarıya daha açık olan bu departman olabilir.

Intel ile ilgili sızdırılan bilgiler neler

Intel ME Bringup rehberleri + (flash) tooling + farklı platformlardan örnekler

Kabylake (Purley Platform) BIOS Referans Kodu Ve Örnek Kodu + Başlatma Kodu

Intel CEFDK ((Tüketici Elektroniği Geliştirme Kiti) (Bootloader))

Silikon / FSP kaynak kodu (birçok platfor için)

Çeşitli, Intel Geliştirme ve Hata Ayıklama Kodları

Rocket Lake S için Simics Simulasyonu

Çeşitli Yol Haritaları

SpaceX için üretilen çeşitli kamera sürücüleri

Şematikler, dökümanlar, araçlar + Tiger Lake Platformu için aygıt yazılımları

(Kritik önemdeki) Kabylake FDK alıştırma videoları

Intel Trace Hub + decoder dosyaları v e birçok Intel ME versiyonu

Elkhart Lake Silicon Reference ve Platform Örnek Kodu

Xeon Platformları için birçok Veri Girişi

BIOS/TXE hata ayıklama kodları

Bootguard SDK (dosya sızdırılmış olmasına rağmen kendine has bir kriptolama sistemine sahip)

Intel Snowridge / Snowfish Process Simulator ADK

Intel Pazarlama çalışmalarına ait bilgiler (InDesign)

En azından, halka ve rakip şirketlere sızdırılmış ve Intel’e ait olan CPU ve GPU tasarım verisi henüz mevcut değil. Hali hazırdaki krizde, Intel için en iyi haber bu olsa gerek. Ayrıca bu durum, Intel’in yaptığı basın açıklamasını da doğrular nitelikte. Fakat yine de, sızdırılan belgeler ve veriler, Intel için uzun vadede birçok zarara neden olabilir. Verileri değerlendirmek isteyen art niyetli kurum ve kuruluşlar, sızdırılan veriler üzerinde tersine mühendislik yaparak Intel’e ait birçok tekniğe ve tasarıma ait detayları elde edebilir. Bu noktada Intel’in en önemli kozu ise, sızıntıları lehine kullanmaya kalkacak kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı bulunan kanuni hakları. Şüphesiz ki, Intel bu sızıntı krizinin önüne geçebilmek adına her türlü yasal yolu da kullanacaktır.