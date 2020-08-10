Konu dışı
Intel markasına ait özel bilgiler, izinsiz bir şekilde internete sızdırıldı
Son günlerde siber güvenlik alanında problem yaşayan şirketlere, Intel de dahil oldu. Şirkete ait özel bilgilerin yer aldığı 20 GB dolaylarında dosya, sızıntıyı gerçekleştiren şahıslar tarafından internet ortamında yayınlandı. İnternet ortamına yayılan sızıntılarda, Intel’e ait sunumlar, çeşitli BIOS kodları ve hata ayıklama araçları, sızıntılarla ifşa edildi.
İlginizi çekebilir: Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor
Intel, sızıntının nasıl gerçekleştirilmiş olabileceği ile ilgili basın toplantısı düzenledi
İsviçreli yazılım mühendisi Till Kottmann, Intel ile ilgili yayılan sızıntıların henüz sadece ilk dalga olduğunu belirtti. Kottmann’ın yayınladığı tweetlere göre Intel ile ilgili bilgiler, kendisine, bilinmeyen bir kaynak üzerinden ulaştı. Fakat belirtmeden geçmeyelim ki Kottmann’ın adı, birçok teknoloji şirketinin sızıntı vakalarında da yer aldı.
Sızıntı sonrası Intel, bir basın toplantısı düzenledi. Intel’in açıklamalarına göre ise sızıntının kaynağı, Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi. Firma yetkililerinin belirttiğine göre bu departmanda, 3. parti iş ortaklarının da belirli belgelere ve tasarımlara erişimi var. Intel yetkililerine göre, sızıntının kaynağı, Intel’in iç departmanları yerine, dışarıya daha açık olan bu departman olabilir.
Intel ile ilgili sızdırılan bilgiler neler
- Intel ME Bringup rehberleri + (flash) tooling + farklı platformlardan örnekler
- Kabylake (Purley Platform) BIOS Referans Kodu Ve Örnek Kodu + Başlatma Kodu
- Intel CEFDK ((Tüketici Elektroniği Geliştirme Kiti) (Bootloader))
- Silikon / FSP kaynak kodu (birçok platfor için)
- Çeşitli, Intel Geliştirme ve Hata Ayıklama Kodları
- Rocket Lake S için Simics Simulasyonu
- Çeşitli Yol Haritaları
- SpaceX için üretilen çeşitli kamera sürücüleri
- Şematikler, dökümanlar, araçlar + Tiger Lake Platformu için aygıt yazılımları
- (Kritik önemdeki) Kabylake FDK alıştırma videoları
- Intel Trace Hub + decoder dosyaları v e birçok Intel ME versiyonu
- Elkhart Lake Silicon Reference ve Platform Örnek Kodu
- Xeon Platformları için birçok Veri Girişi
- BIOS/TXE hata ayıklama kodları
- Bootguard SDK (dosya sızdırılmış olmasına rağmen kendine has bir kriptolama sistemine sahip)
- Intel Snowridge / Snowfish Process Simulator ADK
- Intel Pazarlama çalışmalarına ait bilgiler (InDesign)
En azından, halka ve rakip şirketlere sızdırılmış ve Intel’e ait olan CPU ve GPU tasarım verisi henüz mevcut değil. Hali hazırdaki krizde, Intel için en iyi haber bu olsa gerek. Ayrıca bu durum, Intel’in yaptığı basın açıklamasını da doğrular nitelikte. Fakat yine de, sızdırılan belgeler ve veriler, Intel için uzun vadede birçok zarara neden olabilir. Verileri değerlendirmek isteyen art niyetli kurum ve kuruluşlar, sızdırılan veriler üzerinde tersine mühendislik yaparak Intel’e ait birçok tekniğe ve tasarıma ait detayları elde edebilir. Bu noktada Intel’in en önemli kozu ise, sızıntıları lehine kullanmaya kalkacak kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı bulunan kanuni hakları. Şüphesiz ki, Intel bu sızıntı krizinin önüne geçebilmek adına her türlü yasal yolu da kullanacaktır.
Konu dışı
Quick Charge 5 tanıtıldı: 5 dakikada %50 şarj!
Quick Charge 5 resmen tanıtıldı. Qualcomm yaptığı duyuruda, yeni hızlı şarj standardının 5 dakikada akıllı telefonunuzu %50’ye kadar şarj edeceğini açıkladı.
İlginizi çekebilir: Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Qualcoom, 3 sene kadar önce Quick Charge 4.0+ standartını tanıtmış ve hızlı şarjın ne denli “hızlı” olabileceğini, akıllı telefon meraklılarına göstermişti. Quick Charge 4.0+ teknolojisi 15 dakikada telefonu %50 şarj ettiğini iddia ediyordu.
Hızlı şarjın tanımı tamamen değişiyor!
Hızlı şarj ismine yaraşır hale gelmeye başladı. Firmanın açıkladığı bilgilere göre 5 dakikada %50, 15 dakikada ise telefonunuz %100’e kadar şarj olmuş olacak. Qualcomm’un yeni standardı 100 watt ve üzerini destekleyen ilk standart olacak. Bununla birlikte QC 5.0 teknolojisi geriye doğru uyumlu da olacak. QC 5.0 destekli şarj adaptörleri ile QC 3.0 destekli akıllı telefonunuzu da şarj edebileceksiniz.
Qualcomm: Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli!
Qualcomm’un verdiği demeçlerde yeni standart olan Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli çalıştığını söyledi. Firmanın ilk hızlı şarj teknolojisi QC 1.0’dan ise 10 kat daha hızlı olan QC 5, eski nesil teknolojilerden de 10 derece daha serin çalışıyor.
Yeni standart, Snapdragon 865 ve 865+ ile birlikte ilk kez akıllı cihazlarda kullanılması bekleniyor. Üreticilerin elbette bu teknolojiyi cihazlarına dahil etmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, eğer Snapdragon 865 işlemcisine sahip bir telefonunuz var ise QC 5.0 kullanabileceğiniz anlamına gelmeyecek.
Bakalım Quick Charge 5.0 ne denli sürede yaygınlaşacak ve amiral gemilerinin vazgeçilmezi haline gelecek. Xiaomi yeni planları arasında QC 5.0 desteğini cihazlarında kullanmak olduğunu dile getirmişti. Telefonlar yeni standardı desteklese de, aksesuar tarafında üreticilerin yeni teknolojiye adapte olması biraz daha uzun sürecektir.
Konu dışı
PILOT, “normalleşme sürecinde girişimcilik” konulu bir panel düzenledi
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PILOT aracılığı ile ikinci sefer düzenlediği ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ panelinde; Figopara, Tarvenn ve Collective Spark’ın yöneticileri ile, normalleşme sürecindeki yatırım fırsatları irdelendi.
İlginizi çekebilir: Türk Telekom “Sil Süpür” kampanyası ile, 10 GB mobil internet
Türk Telekom ve PILOT tarafından, yeni dönemde girişimcilik üzerine panel
Türk Telekom, Covid-19 salgını sonrası normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ temasıyla 21 Temmuz tarihinde düzenlediği PILOT Infoday’de, girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” ifadesi ile; yeni dönemde girişimlerin daha bilinçli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu vizyondan dolayı olsa gerek ki Türk Telekom bu etkinlik ile, elini taşın altına koyarak yeni girişimcilere rehberlik etti.
PILOT ile yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, “2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PILOT’a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150’şer bin TL nakit desteği sağlayacağız” dedi. Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.
Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO’su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PILOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Konu dışı
Huawei, 2020’nin ilk yarısını 68 milyar Dolar gelir ile sonlandırdığını açıkladı
Ulaştığı başarıları halka sıklıkla lanse etmekten çekinmeyen Huawei, 2020 yılının ilk yarısını, %13.1 oranında bir artış ile, toplamda yaklaşık 68 milyar Dolar gelir elde ederek kapattığını açıkladı. Şirket tarafından belirtilen net kar marjı oranı ise %9.2 oldu.
İlginizi çekebilir: MatePad T10 ve T10s, özellikleriyle ortaya çıktı!
Huawei, bütün kısıtlamalara ve ambargolara rağmen istikrarlı başarısına devam ediyor
Huawei’nin yan kuruluşları da ayrı ayrı başarılara imza atarak, şirketin istikrarlı başarı çizgisini korumasına yardımcı oldu. Bunlardan, GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi 22.5 milyar Dolar, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi 22.5 milyar Dolar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ise 31.9 milyar Dolar gelir elde etti.
Açıklanan finansal başarının ardından şirket yetkilileri, yaşanan Covid-19 sürecinde bilgi ve iletişim gibi esansiyel teknolojilerin; virüsle mücadelede ve ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir temel taşı olduklarını vurguladı. Buna dayanarak; şirketin yerel salgınları önleme ve yerel ekonomileri toparlamaya katkıda bulunabilmesi için, bütün güçleriyle iş birliği içinde olacağını belirttiler. Şirket yetkilileri ayrıca, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının da altını çizdi.