Intel, bugün merakla beklenen 13. Nesil Intel i9 13900KS işlemcisini duyurdu. Bu işlemci maksimum 6,0 GHz turbo frekansına sahip. Bu da onu PC endüstrisinde stok hızlarında bu eşiğe ulaşan ilk işlemci yapıyor. AMD’nin bu hızlara henüz çıkamadığını belirtelim. Bu güçlü işlemci, masaüstü meraklıları için birinci sınıf bir oyun ve yaratma deneyimi sağlamak üzere tasarlanmış. Daha önce Intel 13. Nesil “Raptor Lake” mobil işlemciler duyurulmuştu.

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Intel’in yeni i9-13900KS işlemcisi, masaüstü meraklılarına her zamankinden daha yüksek hızlar sunduğu için PC endüstrisinde önemli bir başarıdır. 24 çekirdekli, 6.0 GHz’lik etkileyici bir maksimum turbo frekansı sunuyor ve 36 MB Intel Smart Cache ile birlikte geliyor. Bu güçlü kombinasyon, oyun ve içerik oluşturma görevlerinde olağanüstü performans sağlıyor.

İçindekiler Intel i9 13900KS öne çıkan özellikleri

Intel i9 13900KS öne çıkan özellikleri

Maksimum 6,0 GHz turbo frekansı ile PC endüstrisinde hız aşırtma gerektirmeden bu eşiğe ulaşan ilk işlemcidir.

Daha yüksek çok çekirdekli turbo frekanslarına izin vererek oyun performansını artıran Intel Adaptif Güçlendirme Teknolojisine sahiptir.

24 çekirdek, 32 iş parçacığı, 150W işlemci temel gücü, 36 MB Intel Akıllı Önbellek ve 20 PCIe şeridi ile zorlu iş yükleri için bol miktarda güç ve esneklik sağlar.

Ek olarak, DDR5 5600 MT/s ve DDR4 3200 MT/s belleği destekler ve en iyi performans için önerilen en son BIOS ile Z790 ve Z690 anakartlarla uyumludur.

Yeni 13. Nesil Intel Core i9-13900KS özel sürüm işlemci, 12 Ocak 2023’te satışa sunulacak ve önerilen perakende fiyatı 699 dolardan başlayacak. Türkiye pazarına da gelecek olan bu yonga seti pahalı fiyatı ile oldukça niş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. Bakalım Intel’in 6.0 GHz hamlesine AMD cephesinden nasıl bir yanıt gelecek?