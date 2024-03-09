Intel Core Ultra işlemcisi nedir? Eski Core i takılı işlemcilerden farkı nedir? Tüm bu detayları Core Ultra 5 işlemcili Asus ZenBook 14 OLED bilgisayarı ile açıklıyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan ASUS ZenBook 14 OLED modeli bilgisayar, inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.

ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405MA-PP086W) Özellikleri