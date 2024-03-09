Intel Core Ultra işlemcisi nedir? Eski Core i takılı işlemcilerden farkı nedir? Tüm bu detayları Core Ultra 5 işlemcili Asus ZenBook 14 OLED bilgisayarı ile açıklıyoruz.
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Intel Core Ultra Neler Sunuyor? ! ASUS ZenBook 14 OLED İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan ASUS ZenBook 14 OLED modeli bilgisayar, inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.
ASUS ZenBook 14 OLED (UX3405MA-PP086W) Özellikleri
- Renk: Düş mavisi
- Boyut: 31,24 x 22,01 x 1,49 cm
- Ağırlık: 1,2 kg
- Koruma: US MIL-STD 810H
- Ekran: 14 inç 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, 120 Hz, 0,2 ms
- Ekran Geliştirme: 100% DCI-P3, 10 bit, VESA Display HDR True Black 600, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display
- İşlemci: Intel Core Ultra 5 Processor 125H
- Grafik: Intel Arc Graphics
- Yapay Zeka: Intel AI Boost NPU
- Bellek: 16 GB LPDDR5X on board
- Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Bağlantı: Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.3
- Kamera: FHD (IR) – Windows Hello
- Batarya: 75 WHr Batarya
- Şarj: 65 Watt Tip-C Şarj Aleti
- Bağlantılar;
1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A
2x Thunderbolt 4
1x HDMI 2.1 TMDS
1x 3,5 mm Combo Audio Jack