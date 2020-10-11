İşlemci
Intel Core i3-10100F işlemcisini görücüye çıkardı!
Intel, 10. Nesil Comet Lake-S tanıtım etkinliğinde hiç adından sanından dahi bahsetmediği Core i3-10100F işlemcisini sürpriz bir şekilde web sitesine ekledi. Bu işlemci, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor.
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Çip üreticisi Intel, geçtiğimiz kısa bir süre önce Tiger Lake işlemci ailesinin tanıtımını gerçekleştirmesinin ardından çok geçmeden 10. Nesil ailesinin yeni üyesini tanıttı. Intel’in $79.00 – $97.00 arası müşteri fiyatı belirlediği Core i3-10100F işlemci, fiyatından da anlaşılacağı üzere bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor.
10. Nesil Comet Lake-S’in yeni üyesi: Intel Core i3-10100F
3.6 GHz saat hızında çalışan Intel Core i3-10100F, dört çekirdek ve sekiz iş parçacığını 14nm üretim sürecinden geçen kalıba sığdırmayı başarabilen bir işlemci. Ayrıca kullanıcılar isterse Core i3-10100F’in saat hızını 4.3 GHz’e kadar artırabiliyor. Ek olarak Intel’in yeni işlemcisi, 65W TDP değeri sayesinde dört çekirdeğini soğutmak için öyle üst seviye gereksinimlere de ihtiyaç duymuyor. Bu, bütçe dostu bir sistem dizmek isteyenler için oldukça mutluluk verici bir haber.
Bunun yanı sıra Core i3-10100F, adındaki “F” ibaresinden de anlaşılacağı üzere entegre grafiklerden yoksun. Ancak Intel burada bütçe dostuna göz kırptığı için bu işlemciyi satın alanlar güçlü bir ekran kartına daha fazla bütçe ayırabilecek, dolayısıyla işlemcinin entegre grafik eksikliği bir şekilde çok da problem olmayacak.
|İşlemci
|Çekirdek / İş parçacığı
|Temel / En yüksek saat hızı
|L3 Önbellek (MB)
|TDP (W)
|Fiyat
|Core i3-10100F
|4 / 8
|3.6 / 4.3
|6
|65
|$79 – $97
|Ryzen 3 3300X
|4 / 8
|3.8 / 4.3
|16
|65
|$120
Intel’in Core i3-10100F ile, rekabet açısından AMD Ryzen 3 3300X yonga setini hedeflediği çok açık. Zira özelliklerine baktığımızda rakibiyle benzer özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse AMD’nin 7nm üretim sürecinden geçen Zen 2 mikromimarisine sahip yongası da dört çekirdekli ve sekiz iş parçacıklı bir yapılandırmaya sahip. Bu noktada Core i3-10100F’yi rakibiyle karşılaştırdığımız zaman Ryzen 3 3300X’in, 200 MHz daha yüksek bir temel saat hızına ve 10MB daha fazla L3 önbelleğe sahip olduğunu görüyoruz.
Core i3-10100F gibi, Ryzen 3 3300X de entegre grafiklere sahip değil. Ek olarak AMD’nin işlemcisi de 65W kategorisinde kendine yer ediniyor, bu nedenle Core i3-10100F için çok dişli bir rakip. AMD, Ryzen 3 3300X ile birlikte Wraith Stealth CPU soğutucusunu sunuyorken, Intel ise muhtemelen Core i3-10100F’de alışılageldik isimsiz stok soğutucuya yer verecek.
Intel, yeni işlemcisini şu an ARK web sitesinde görücüye çıkarmış durumda; ancak perakende kanallarına ne zaman ulaşacağını belirtmiyor.
Haber
Samsung Exynos 1080, 5 nm yapısıyla detaylandı!
Samsung’un orta-üst seviye işlemcisi Exynos 980’in yerini alması beklenen Exynos 1080 5G ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Markanın 5 nm üretim tekniğine sahip ilk işlemcisi olan Samsung Exynos 1080, performansı sayesinde dikkat çekeceğe benziyor!
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Samsung Exynos 1080 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı!
Önümüzdeki dönemde 5 nanometre üretim tekniğine sahip pek çok mobil yonga seti görücüye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Apple A14 Bionic bu alandaki ilk ürün olurken, en ciddi rakibi Qualcomm Snapdragon 875 ise 1 Aralık tarihinde duyurulacak. Ancak Samsung, Qualcomm’un önüne geçerek 5 nm tekniğiyle geliştirilen ilk işlemcisinin detaylarını paylaştı.
Samsung Exynos 1080 adı verilen işlemciyle ilgili ilk resmi detaylar, markanın İleri Teknoloji Enstitüsü başkanı Pan Xuebao tarafından paylaşıldı. Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefonlarına güç verecek işlemci, performans tarafında ARM Cortex-A78 çekirdeklerine dayanıyor. 3.0 GHz tepe frekans değerine sahip olan Cortex-A78’in selefi Cortex-A77’ye kıyasla %20 daha performanslı olduğu ifade ediliyor. Enerji verimliliği tarafında da yeni nesil çekirdeğin %50’ye varan bir avantajı söz konusu olacak.
Exynos 1080’in grafik tarafını ise Mali-G78 GPU’nun oluşturduğu belirtiliyor. Exynos 980’e kıyasla iki nesil güncel grafik birimi barındıran işlemci, bu alanda önemli bir performans iyileştirmesi yaşayacak. Öte yandan Exynos 1080 5G’yi ilk kullanan üreticinin sürpriz bir şekilde Vivo olacağı iddia ediliyor. Vivo X60 modelinde kullanılacağı belirtilen işlemcinin ardından sıra amiral gemisi cihazlarda kullanılacak Exynos 2100’e gelecek.
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11. nesil Intel işlemcilerin tanıtım tarihi belli oldu
Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni masaüstü işlemcilerinin tanıtım tarihini açıkladı. Rocket Lake olarak adlandırılan 11. nesil işlemciler, yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tam tarih belli olmamakla beraber yeni işlemcilerin Mart ayında gelmesi bekleniyor.
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11. nesil Rocket Lake işlemciler neler sunacak?
2021 yılının ilk çeyreğine tanıtılacak Rocket Lake işlemciler mevcut 400 serisi Intel destekli ana kartlar ile uyumlu olacak. Yeni işlemcilerin bir önceki nesle göre, ortaya çıkan en büyük farkları PCIe 4.0 desteğiyle birlikte gelecek olmaları. Ayrıca Rocket Lake işlemciler yüksek hızlı Thunderbolt 4 bağlantı desteğine sahip olacak. Hayal kırıklığı yaratan kısım ise yeni işlemcilerin tekrar 14 nm üretim sürecinden geçecek olmaları. Intel bu konuda nesillerdir bir atılım yapamadı. 7 nm ile üretilecek ilk Intel işlemciler en erken 2022 yılının sonunda gelecek. Yeni işlemcilerin önceki nesilde olduğu gibi 5 GHz saat hızını aşması bekleniyor.
AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte Intel oldukça zor günler yaşıyor. AMD geçtiğimiz yıl 7 nm teknolojisine geçerken Intel’in hala 14 nm teknolojisini kullanması tepki çekebilir. Daha önce hata yaptığını kabul eden ve kullanıcılardan özür dileyen Intel, Rocket Lake işlemciler ile performansta ciddi bir atılım yapmak istiyor. Ancak 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcilerindeki değişime benzer köklü bir değişim, 12 .nesil masaüstü Intel işlemcilerle birlikte bekleniyor.
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AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!
AMD, merakla beklenen Ryzen 5000 işlemcilerini bugün düzenlediği etkilikte duyurdu. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelen işlemciler, 7nm+ üretim sürecinden geçerek üretilecekler. AMD’nin yeni işlemcileri çok ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri berabererinde getiriyor.
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AMD Ryzen 5000 işlemciler neler vaat ediyor?
Ryzen işlemciler ile birlikte en büyük rakibi Intel’e zor günler yaşatan AMD, yeni işlemcileriyle birlikte çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen ve 7nm+ üretim sürecinden geçen Ryzen 5000 işlemciler önceki nesle göre %29 performans artışı vaat ediyor.
AMD, yeni ailesinin üyelerinden biri olan Ryzen 5900X’i dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirdi. Böylece AMD, rakibi Intel’in tek çekirdek performansı dolayısıyla elinde bulundurduğu en iyi oyun işlemcisi unvanını eline geçirmiş oldu. AMD, şimdilik Ryzen 5000 ailesinin 4 üyesini tanıttı.
Ryzen 5000 ailesinin tepe modeli Ryzen 9 5950X, 16 çekirdek ve 36 izleğe sahip. Baz frekansı 3.4 GHz olan işlemci, 4.9 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 9 5950X, 799 dolar fiyat etiketine sahip. Ryzen 9 5900X ise 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci , 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor. Fiyatı ise 549 dolar.
Orta-üst seviyeye hitap eden Ryzen 7 5800X, 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip. Baz frekansı 3.8 GHz olan işlemci, 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor. 5800X, 449 dolar fiyat etiketine sahip. Şu an için tanıtılan en uygun fiyatlı işlemci olan Ryzen 5 5600X, 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci, 4.6 GHz’e çıkabiliyor. Tamamı Zen 3 mimarisine sahip işlemciler, 5 Kasım’da satışa çıkacak.