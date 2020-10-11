Intel Core i3-10100F işlemcisini görücüye çıkardı!

Intel, 10. Nesil Comet Lake-S tanıtım etkinliğinde hiç adından sanından dahi bahsetmediği Core i3-10100F işlemcisini sürpriz bir şekilde web sitesine ekledi. Bu işlemci, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor.

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Çip üreticisi Intel, geçtiğimiz kısa bir süre önce Tiger Lake işlemci ailesinin tanıtımını gerçekleştirmesinin ardından çok geçmeden 10. Nesil ailesinin yeni üyesini tanıttı. Intel’in $79.00 – $97.00 arası müşteri fiyatı belirlediği Core i3-10100F işlemci, fiyatından da anlaşılacağı üzere bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor.

10. Nesil Comet Lake-S’in yeni üyesi: Intel Core i3-10100F

3.6 GHz saat hızında çalışan Intel Core i3-10100F, dört çekirdek ve sekiz iş parçacığını 14nm üretim sürecinden geçen kalıba sığdırmayı başarabilen bir işlemci. Ayrıca kullanıcılar isterse Core i3-10100F’in saat hızını 4.3 GHz’e kadar artırabiliyor. Ek olarak Intel’in yeni işlemcisi, 65W TDP değeri sayesinde dört çekirdeğini soğutmak için öyle üst seviye gereksinimlere de ihtiyaç duymuyor. Bu, bütçe dostu bir sistem dizmek isteyenler için oldukça mutluluk verici bir haber.

Bunun yanı sıra Core i3-10100F, adındaki “F” ibaresinden de anlaşılacağı üzere entegre grafiklerden yoksun. Ancak Intel burada bütçe dostuna göz kırptığı için bu işlemciyi satın alanlar güçlü bir ekran kartına daha fazla bütçe ayırabilecek, dolayısıyla işlemcinin entegre grafik eksikliği bir şekilde çok da problem olmayacak.

İşlemci Çekirdek / İş parçacığı Temel / En yüksek saat hızı L3 Önbellek (MB) TDP (W) Fiyat Core i3-10100F 4 / 8 3.6 / 4.3 6 65 $79 – $97 Ryzen 3 3300X 4 / 8 3.8 / 4.3 16 65 $120

Intel’in Core i3-10100F ile, rekabet açısından AMD Ryzen 3 3300X yonga setini hedeflediği çok açık. Zira özelliklerine baktığımızda rakibiyle benzer özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse AMD’nin 7nm üretim sürecinden geçen Zen 2 mikromimarisine sahip yongası da dört çekirdekli ve sekiz iş parçacıklı bir yapılandırmaya sahip. Bu noktada Core i3-10100F’yi rakibiyle karşılaştırdığımız zaman Ryzen 3 3300X’in, 200 MHz daha yüksek bir temel saat hızına ve 10MB daha fazla L3 önbelleğe sahip olduğunu görüyoruz.

Core i3-10100F gibi, Ryzen 3 3300X de entegre grafiklere sahip değil. Ek olarak AMD’nin işlemcisi de 65W kategorisinde kendine yer ediniyor, bu nedenle Core i3-10100F için çok dişli bir rakip. AMD, Ryzen 3 3300X ile birlikte Wraith Stealth CPU soğutucusunu sunuyorken, Intel ise muhtemelen Core i3-10100F’de alışılageldik isimsiz stok soğutucuya yer verecek.

Intel, yeni işlemcisini şu an ARK web sitesinde görücüye çıkarmış durumda; ancak perakende kanallarına ne zaman ulaşacağını belirtmiyor.