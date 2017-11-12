Instagram’da Etiketleri de Takip Edebileceksiniz

Instagram üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik olarak #Etiket takip etme sistemi de getirecek.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu haline gelen Instagram, bir yenilik daha üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre kişi takip eder gibi ilginizi çeken etiketleri de takip edebileceğiniz bu yeni sistem ile sizin ya da işiniz ile alakalı Instagram’da yapılan paylaşımları da rahatlıkla görebileceksiniz.

Twitter’da dolaylı yoldan TweetDeck’te de bulunan hashtag takip etme durumu ilerleyen dönemlerde tüm Instagram kullanıcılarına da getirilecek gibi görünüyor. Özellikle firmaların ya da sosyal medyadaki tanınmış kişilerin yapacakları kampanyada yarayacağını düşündüğüm bu özellik, bazı stalkerların da işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.