Instagram, Hikayelerde Stop Motion Özelliğini Test Ediyor

Instagram, Superzoom adını verdiği yeni bir Hikayeler modunu yayınlamasının üzerinden birkaç gün geçmişken şimdi de yeni bir özellik test etmeye başladı.

Instagram’ın duyurduğu Stop Motion özelliği ile kullanıcılar arka arkaya fotoğraf çekiyor ve platform çekilen bu fotoğrafları bir araya getirerek bir GIF oluşturuyor. Çekilen her bir kare özel olarak düzenlenemiyor ancak görseller bir araya getirildikten sonra etiket ya da çıkartma gibi ögeler eklenebiliyor.

Platform neredeyse Snapchat’in özellikleri üzerinde bir sene çalıştıktan sonra şimdi daha deneysel özellikler getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Superzoom kullanıcılar arasında oldukça popüler olmuştu. Stop Motion’ın da benzer bir etkiyi yaratması bekleniyor. Bu özellik şimdilik bazı kullanıcılarda bulunuyor ve bütün kullanıcılara gelip gelmeyeceği belli değil.