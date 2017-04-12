Instagram Mesajlarda Kalıcı Ve Geçici Mesajlaşmalar Tek Gelen Kutusunda Birleştirildi

Instagram direkt mesajlarda yeniliğe giderek birçok değişiklikle beraber geçici ve kalıcı mesajları tek bir gelen kutusunda birleştirdi.

Sosyal medya devi her geçen gün bir yeniliğe imza atıyor. Özellikle Snapchat’den aldığı özelliklerle gündemden düşmeyen Instagram, yine tartışmalara yol açan yeni bir değişikliğe gitti. Şirket, geçici ve kalıcı mesajları birleştirmesinin yanında direkt mesajlar kısmında da farklı yeniliklere gitti.

Yapılan yeniliklerin başında, uygulamadaki ana ekranı sola kaydırarak açtığımız mesajlar bölümünün en altındaki mavi renkli geçici fotoğraf çekmemizi sağlayan alan geliyor. Bunun dışında mesajlaştığınız kişilerin isimlerinin hemen yanındaki fotoğraf simgesiyle aynı geçici fotoğraf gönderme işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Instagram’ın açıklamasına göre yaptığı bu değişikliğin temel nedeni insanlara daha güzel bir mesajlaşma deneyimi sağlamak. Ayrıca yaptığınız işleri daha pratikleştirmek ve eğlencenizi arttırmakmış.

Yapılan değişiklikler neticesinde mesajlaşmanız bölünmeden tek bir kısım üzerinden daha akıcı bir şekilde devam edecek. Aynı zamanda yeni sade ve yaralı ara yüz sayesinde daha pratik şekilde anlık geçici fotoğraflar göndermiş olacaksınız.

Yazımın başında bahsettiğim tartışma konusu olan kısım ise Instagram’ın mesajları birleştirme özelliğini getirmesindeki asıl nedenin Snapchat’de de aynı durumun uzun süredir bulunması. Böyle giderse Snapchat’deki tüm özellikleri Instagram ve diğer Facebook uygulamalarında görmüş olacağız. Tartışmaların bir diğer yönü de bu “çalma” durumu devam ederse tüm sosyal medya uygulamalarının bir süre sonra birbirinin aynısı olacağı ve onları farklı kılan durumların ortadan kalkacağı.

Hep birlikte bakalım bu “çalma” durumu bizi nereye ve nasıl sonuçlara götürecek