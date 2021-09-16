Instagram, Gizli Genç Araştırması Yüzünden Ateş Altında!

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, sosyal medyanın genç kullanıcılar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmasını gizli tuttuğu için eleştirildi. Wall Street Journal’a göre, araştırmaları gençlerin artan kaygı ve depresyon seviyeleri için Instagram’ı suçladığını gösterdi. Kampanya grupları ve milletvekilleri, şirketin kârı ilk sıraya koyduğunun kanıtı olduğunu söylediler. Instagram, araştırmanın “karmaşık ve zor sorunları anlama taahhüdünü” gösterdiğini söyledi.

The Wall Street Journal’ın, Facebook’un itiraz etmediği raporunda şunlar yer alıyor:

Bir 2019 sunum slaydı: “Her üç genç kızdan biri için vücut imajı sorunlarını daha da kötüleştiriyoruz”

Başka bir slayt, gençlerin artan kaygı ve depresyon seviyeleri için Instagram’ı suçladığını söyledi.

2020’de yapılan bir araştırma, ankete katılan genç kızların %32’sinin vücutları hakkında kötü hissettiklerinde Instagram’ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini söylediğini buldu.

Ankete katılan İngiliz gençlerin yaklaşık %13’ü ve ABD’li kullanıcıların %6’sı kendilerini öldürme arzusunu Instagram’a kadar takip etti

Instagram, birkaç yıl boyunca birden fazla odak grubu, çevrimiçi anket ve günlük çalışması yürüttü

2021’de, kullanıcı yanıtlarını Instagram’da geçirilen zaman ve nelerin görüntülendiğiyle ilgili kendi verileriyle eşleştiren on binlerce insan üzerinde büyük ölçekli bir araştırma yaptı.

WSJ raporuna yanıt olarak Instagram, araştırmasını savunan uzun bir blog yayınladı. WSJ hikâyesinin “sınırlı bir dizi bulguya odaklandığını ve onları olumsuz bir ışık altında bıraktığını” söyledi, ancak konu çok daha karmaşıktı. Şirket gönderisinde, “Instagram’ı herkes için güvenli ve destekleyici bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için zorbalık, intihar ve kendine zarar verme ve yeme bozuklukları konusunda kapsamlı çalışmalar yaptık” dedi.

“Araştırmamıza ve uzmanlardan aldığımız geri bildirimlere dayanarak, insanların kendilerini zorbalığa karşı koruyabilmeleri için özellikler geliştirdik. Herkese ‘beğenme’ sayılarını gizleme seçeneği verdik. Yerel destek kuruluşlarıyla mücadele eden kişilerle bağlantı kurmaya devam ettik.”

Sürekli olarak olumsuz konular üzerinde duran insanları farklı konulara bakmaya teşvik etmek için uyarılar üzerinde çalıştı. Ve gelecekte araştırmaları hakkında daha şeffaf olacağına söz verdi.

‘Zarardan önce kâr’

Ancak Ulusal Çocuklara Karşı Zulüm Önleme Derneği çevrimiçi çocuk güvenliği başkanı Andy Burrows, “delillere göre hareket etmek yerine kayıtsız kalmayı seçmelerinin dehşet verici olduğunu” söyledi. “Siteyi güvenli hale getirmek için çalışmak yerine, araştırmacıları, düzenleyicileri ve hükümeti engellediler. Bunun tersini kanıtlamak için bir PR (halkla ilişkiler) ve lobi kampanyası yürüttüler.” Kullanıcıların güvenliğini korumak için ne kadar büyük teknolojinin düzenlenmesi gerektiğine bakan İngiltere parlamento komitesine başkanlık eden milletvekili Damian Collins, “onlardan hesap sormanın” zamanının geldiğini söyledi.

“Wall Street Journal Facebook dosyaları soruşturması, şirketin defalarca zarardan önce kârı nasıl koyduğunu ortaya çıkardı” dedi. “Kendi araştırması, çok sayıda genç Instagram kullanıcısının hizmetin kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu söylediğini söylüyor. Ancak şirket sadece geri gelmeye devam etmelerini sağlamak istiyor.”

ABD kampanya grubu Fairplay (eski adıyla Reklamsız Çocukluk Kampanyası), haberin Instagram’ın çocuklara göre olmadığını gösterdiğini söyledi. “Büyük tütünün oyun kitabından doğrudan bir hareketle Facebook, ürününün olumsuz etkilerini küçümsedi. Bu araştırmayı halktan ve hatta özellikle onu isteyen Kongre üyelerinden sakladı” dedi. “Ve en üst düzeyde cüretkârca ve çocuklara aldırmama gösterisiyle, şirket şimdi küçük çocukları Instagram’a bağlamak istiyor.”

Fairplay ayrıca ABD hükümetini Facebook’un araştırmasını yayınlamasını talep etmeye çağırdı ve Instagram Youth’u başlatma planlarını engelledi. Bu yılın başlarında, Facebook’un 13 yaşından küçükler için onları güvende tutmak için reklamsız bir Instagram oluşturmayı planladığı ortaya çıktı.

‘Düzeltme yok’

New York Üniversitesi, Stern School of Business’ta sosyal psikolog olan Jonathan Haidt, BBC Radio 4’ün Today programına, sosyal ağın zihinsel sağlık üzerindeki etkisini tartışmak için Facebook patronu Mark Zuckerberg ile tanıştığını söyledi. Haidt, “İlgileniyordu ancak araştırmanın belirsiz olduğuna ve herhangi bir zarara işaret etmediğine inanıyor” dedi.

“Tabii ki, artık zarar öneren kendi araştırmaları olduğunu biliyoruz. Odak grupları, çevrimiçi anketler, günlük çalışmaları vardı. Bu yüzden bu bir şans bulgusu değildi. İlk kez bir zarar kanıtı bulduklarında ortaya çıkıp ‘Aman Tanrım bizim ürünümüz zararlı’ demelerini beklemezdim. Ama eğer ellerinde birden fazla kanıt varsa ve şirket dışında da kanıtlar varsa, o zaman ben bence resim oldukça net.”

Ancak, herhangi bir fark yaratmak için şirkette kök ve dal değişiklikleri gerekeceğini de sözlerine ekledi. “Platform, çocukları dünyanın dört bir yanındaki yabancılar da dâhil olmak üzere başkaları tarafından baskınlara uğramak için kendi fotoğraflarını paylaşmaya teşvik ediyor” dedi. “İş modeli buysa, düzeltmenin bir yolu yok.”