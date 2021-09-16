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Instagram, Gizli Genç Araştırması Yüzünden Ateş Altında!
Facebook’un sahibi olduğu Instagram, sosyal medyanın genç kullanıcılar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmasını gizli tuttuğu için eleştirildi. Wall Street Journal’a göre, araştırmaları gençlerin artan kaygı ve depresyon seviyeleri için Instagram’ı suçladığını gösterdi. Kampanya grupları ve milletvekilleri, şirketin kârı ilk sıraya koyduğunun kanıtı olduğunu söylediler. Instagram, araştırmanın “karmaşık ve zor sorunları anlama taahhüdünü” gösterdiğini söyledi.
The Wall Street Journal’ın, Facebook’un itiraz etmediği raporunda şunlar yer alıyor:
- Bir 2019 sunum slaydı: “Her üç genç kızdan biri için vücut imajı sorunlarını daha da kötüleştiriyoruz”
- Başka bir slayt, gençlerin artan kaygı ve depresyon seviyeleri için Instagram’ı suçladığını söyledi.
- 2020’de yapılan bir araştırma, ankete katılan genç kızların %32’sinin vücutları hakkında kötü hissettiklerinde Instagram’ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini söylediğini buldu.
- Ankete katılan İngiliz gençlerin yaklaşık %13’ü ve ABD’li kullanıcıların %6’sı kendilerini öldürme arzusunu Instagram’a kadar takip etti
- Instagram, birkaç yıl boyunca birden fazla odak grubu, çevrimiçi anket ve günlük çalışması yürüttü
- 2021’de, kullanıcı yanıtlarını Instagram’da geçirilen zaman ve nelerin görüntülendiğiyle ilgili kendi verileriyle eşleştiren on binlerce insan üzerinde büyük ölçekli bir araştırma yaptı.
WSJ raporuna yanıt olarak Instagram, araştırmasını savunan uzun bir blog yayınladı. WSJ hikâyesinin “sınırlı bir dizi bulguya odaklandığını ve onları olumsuz bir ışık altında bıraktığını” söyledi, ancak konu çok daha karmaşıktı. Şirket gönderisinde, “Instagram’ı herkes için güvenli ve destekleyici bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için zorbalık, intihar ve kendine zarar verme ve yeme bozuklukları konusunda kapsamlı çalışmalar yaptık” dedi.
“Araştırmamıza ve uzmanlardan aldığımız geri bildirimlere dayanarak, insanların kendilerini zorbalığa karşı koruyabilmeleri için özellikler geliştirdik. Herkese ‘beğenme’ sayılarını gizleme seçeneği verdik. Yerel destek kuruluşlarıyla mücadele eden kişilerle bağlantı kurmaya devam ettik.”
Sürekli olarak olumsuz konular üzerinde duran insanları farklı konulara bakmaya teşvik etmek için uyarılar üzerinde çalıştı. Ve gelecekte araştırmaları hakkında daha şeffaf olacağına söz verdi.
‘Zarardan önce kâr’
Ancak Ulusal Çocuklara Karşı Zulüm Önleme Derneği çevrimiçi çocuk güvenliği başkanı Andy Burrows, “delillere göre hareket etmek yerine kayıtsız kalmayı seçmelerinin dehşet verici olduğunu” söyledi. “Siteyi güvenli hale getirmek için çalışmak yerine, araştırmacıları, düzenleyicileri ve hükümeti engellediler. Bunun tersini kanıtlamak için bir PR (halkla ilişkiler) ve lobi kampanyası yürüttüler.” Kullanıcıların güvenliğini korumak için ne kadar büyük teknolojinin düzenlenmesi gerektiğine bakan İngiltere parlamento komitesine başkanlık eden milletvekili Damian Collins, “onlardan hesap sormanın” zamanının geldiğini söyledi.
“Wall Street Journal Facebook dosyaları soruşturması, şirketin defalarca zarardan önce kârı nasıl koyduğunu ortaya çıkardı” dedi. “Kendi araştırması, çok sayıda genç Instagram kullanıcısının hizmetin kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu söylediğini söylüyor. Ancak şirket sadece geri gelmeye devam etmelerini sağlamak istiyor.”
ABD kampanya grubu Fairplay (eski adıyla Reklamsız Çocukluk Kampanyası), haberin Instagram’ın çocuklara göre olmadığını gösterdiğini söyledi. “Büyük tütünün oyun kitabından doğrudan bir hareketle Facebook, ürününün olumsuz etkilerini küçümsedi. Bu araştırmayı halktan ve hatta özellikle onu isteyen Kongre üyelerinden sakladı” dedi. “Ve en üst düzeyde cüretkârca ve çocuklara aldırmama gösterisiyle, şirket şimdi küçük çocukları Instagram’a bağlamak istiyor.”
Fairplay ayrıca ABD hükümetini Facebook’un araştırmasını yayınlamasını talep etmeye çağırdı ve Instagram Youth’u başlatma planlarını engelledi. Bu yılın başlarında, Facebook’un 13 yaşından küçükler için onları güvende tutmak için reklamsız bir Instagram oluşturmayı planladığı ortaya çıktı.
‘Düzeltme yok’
New York Üniversitesi, Stern School of Business’ta sosyal psikolog olan Jonathan Haidt, BBC Radio 4’ün Today programına, sosyal ağın zihinsel sağlık üzerindeki etkisini tartışmak için Facebook patronu Mark Zuckerberg ile tanıştığını söyledi. Haidt, “İlgileniyordu ancak araştırmanın belirsiz olduğuna ve herhangi bir zarara işaret etmediğine inanıyor” dedi.
“Tabii ki, artık zarar öneren kendi araştırmaları olduğunu biliyoruz. Odak grupları, çevrimiçi anketler, günlük çalışmaları vardı. Bu yüzden bu bir şans bulgusu değildi. İlk kez bir zarar kanıtı bulduklarında ortaya çıkıp ‘Aman Tanrım bizim ürünümüz zararlı’ demelerini beklemezdim. Ama eğer ellerinde birden fazla kanıt varsa ve şirket dışında da kanıtlar varsa, o zaman ben bence resim oldukça net.”
Ancak, herhangi bir fark yaratmak için şirkette kök ve dal değişiklikleri gerekeceğini de sözlerine ekledi. “Platform, çocukları dünyanın dört bir yanındaki yabancılar da dâhil olmak üzere başkaları tarafından baskınlara uğramak için kendi fotoğraflarını paylaşmaya teşvik ediyor” dedi. “İş modeli buysa, düzeltmenin bir yolu yok.”
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Microsoft Office 2021, 5 Ekim’de Çıkıyor!
Microsoft, bugün ticari müşteriler için Microsoft Office’in bir sonraki kalıcı sürümünü piyasaya sürüyor ve 5 Ekim’de ise yeni bir Office 2021 tüketici sürümü vaat ediyor. Windows ve Mac için Microsoft Office Uzun Vadeli Hizmet Kanalı (LTSC), bugün ticari ve devlet kullanıcıları için kullanıma sunulacak ve Office’in abonelik gerektirmeyen, kilitli bir zamanlı sürümü sunacak.
Office LTSC, süreçlerin ve uygulamaların aylık olarak değiştirilemeyeceği düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler veya Office’e güvenen ve kilitli bir zaman sürümü isteyen üretim tesisleri için tasarlanmıştır. Microsoft 365’te bulunan yapay zeka ve bulut destekli özelliklerle birlikte gönderilmeyecek ve yeni özellikler de almayacak. Microsoft, Office LTSC’yi beş yıl boyunca destekleyecek ve şirket ayrıca gelecek için Office’in başka bir kalıcı sürümünü taahhüt etti.
Tüketici Office 2021 kalıcı sürümü çok benzer olacak ve özellik güncellemeleri olmadan kilitli bir zaman sürümü sunacak. Microsoft, Office 2021 için de geçerli olması gereken Office LTSC’ye aşağıdaki eklemeleri listeler:
- Satır Odağı – dikkat dağınıklığını gidermek ve Word belgelerinde satır satır ilerlemek için bir okuma moduna benzer.
- XLOOKUP işlevi – bir Excel çalışma sayfasında bir tablodaki veya satır satırdaki öğeleri bulmanıza yardımcı olur.
- Dinamik dizi desteği – Excel’de dinamik diziler kullanan yeni işlevler.
- Karanlık mod – tüm Office uygulamaları karanlık mod desteği içerecektir.
Microsoft, doğal olarak, şirketin ticari tarafta Office 365 için 300 milyondan fazla ücretli lisansa sahip olduğu hem işletmeler hem de tüketiciler için Microsoft 365’i önermektedir. Microsoft kısa süre önce hem Microsoft 365 hem de Office 365 için Mart 2022’de yürürlüğe girecek olan ilk fiyat artışını duyurmuştu.
Microsoft yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de uygun bilgisayarlara masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11’e ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını duyurmuştu.
Aslen 1985’te piyasaya sürülen Windows, Microsoft’un işinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mali dördüncü çeyreğinde Windows, yazılım ve donanım şirketinin toplam satışlarının %14’ünü temsil eden 6,6 milyar dolar gelir sağladı. Başarılı bir Windows 11 sürümü, satış tekeli hakkının geleceğini daha güvence altına alabilir ve bu da Azure ve Office gibi Microsoft’un işinin diğer bölümlerine fayda sağlayabilir.
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Microsoft, Office 2021 için henüz ayrıntılı fiyatlandırma yapmadı, ancak şirket, Windows 11’in piyasaya sürüldüğü aynı gün olan 5 Ekim’de genel kullanıma sunulacağını söylüyor. Office 2021 özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha fazla ayrıntı yakında gelecektir.
Kaynak: The Verge, HWP
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs Mate 40 Pro vs Galaxy S20 FE vs realme 7 | Ön Kamerada OIS Ne İşe Yarar?
VIVO V21 serisiyle birlikte V21 modelinde ön kamerada ciddi yenilikler getirdi. Orta-üst segment bir telefon olmasına rağmen ön kamerasında hem OIS hem de karanlık ortamlarda sizi aydınlatabilmesi için çift LED spot lambası bulunuyor. Bu sayede hangi ortamda olursanız olun kesinliği yüksek, detayları bol ve aydınlık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
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Ayrıca OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu aktif ettiğinizde ön kameradaki etkisi diğer telefonlara kıyasla çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu videodaki telefonlardan farkını koyan V21 hem 44MP ön kamerasının etkisini hem de OIS ile birlik çekilen videoların kalitesini diğer telefonlardan rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Ek olarak bir fotoğrafta ve videoda aranan en önemli noktalardan birisinin renk doğruluğu olduğunu hesaba katarsak VIVO V21 burada çok iyi bir iş başarıyor.
Biz de VIVO V21’in sunduğu ön kamera özelliklerini sizlere daha iyi bir biçimde anlatabilmek için üç farklı fiyat segmentindeki telefonlar ile kıyaslamasını gerçekleştirdik. Kıyaslamamızı 3000TL bandındaki realme 7, VIVO V21 ile aynı fiyat segmentinde bulunan Galaxy S20 FE ve yaklaşık 15.000 TL’lik fiyat etkine sahip olan Mate 40 Pro ile gerçekleştirdik.
Gündüz ve gece olmak üzere birçok fotoğraf ve video çekimi ile söz şimdi sizde. Sizce VIVO V21 OIS ve Spot Işığı ile diğer modellere kıyasla nasıl performans sergiliyor? Yorumlar kısmında bize görüşlerinizi bildirin. İyi seyirler…
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