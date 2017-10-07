Instagram Üzerinden Facebook’ta Hikaye Yayınlama Özelliği Geliyor

Facebook’a Hikayeler özelliği geleli bir süre oldu ancak özellik Instagram’ın Hikayeler özelliğine göre neredeyse hiç kullanılmıyor.

Facebook’un Hikayeler özelliğinin daha da popülerleşmesi için Instagram üzerinden Facebook’ta hikaye paylaşma özelliği geliyor. Kullanıcılar çapraz platform şeklinde paylaşım yapabilecek.

Bu özellik geçtiğimiz ay Portekiz’de beta olarak kullanıma açılmıştı. Şimdi de bazı Amerikalı kullanıcılar da bu özelliği kullanmaya başladı. Kullanıcılar hikaye paylaşırken artık Facebook’ta da paylaşma özelliği çıkıyor. Özellik şimdilik normal kullanıcılar için kullanıma açılmış durumda ancak yakında reklam verenlere de gelmesi bekleniyor.