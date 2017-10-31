Instagram, Sağdan Sola Yazılan Dillere Destek Vermeye Hazırlanıyor

Instagram bugünden itibaren Arapça, Farsça ve İbranice ile başlayarak sağdan sola yazılan ve okunan dillere destek vermeye başladı.

Instagram bugüne kadar Tagalog’tan Bahasa Melayu’ya kadar 33 farklı dilde kullanılabiliyordu. Ancak bu 33 dilin tek ortak özelliği hepsinin soldan sağa doğru yazılması ve okunmasıydı. Arapça, Farsça ve İbranice ile beraber bu durum ortadan kalktı.

Hala da platformda Azerice ya da Urduca gibi çok kullanılan ve soldan sağa doğru yazılıp okunan dillerden bazıları yer almıyor. Bu destek ile beraber Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Android kullanıcıları platformu kendi dillerinde kullanabilecekler. Bu bölgedeki akıllı telefon kullanıcılarının %70’i Android kullanıyor. Bu yüzden dil desteği ilk olarak Android’e geldi. Destek gelecek haftalarda iOS sürümüne de gelecek. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık olarak 60 milyondan fazla Instagram kullanıcısı bulunuyor.