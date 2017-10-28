Injustice 2, Karakterleri Arasına Hellboy’u Katıyor!

Warner Bros Interactive Entertainment ve DC Entertainment, bugün yaptığı açıklamada, Injustice 2’nin bir sonraki konuk karakteri Hellboy’u, Kasım ayında NetherRealm’in dövüş oyununa katacaklarını açıkladı.

İşte Hellboy’un tanıtım videosu:

Hellboy, Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Digital Deluxe Edition, Injustice 2 Ultimate Pack veya 14 Kasım’da Hellboy’u oyuna katacak olan Fighter Pack 2’ye sahip olanlar tarafından oynanabilecek. 21 Kasım’dan sonra ise paketlerden ayrı olarak da satışlara sunulacak.