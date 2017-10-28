Injustice 2, Karakterleri Arasına Hellboy’u Katıyor!

Injustice 2, Karakterleri Arasına Hellboy’u Katıyor!

28 Ekim, 2017 Güncelleme, HABER, Oyun 0 yorumlar

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Warner Bros Interactive Entertainment ve DC Entertainment, bugün yaptığı açıklamada, Injustice 2’nin bir sonraki konuk karakteri Hellboy’u, Kasım ayında NetherRealm’in dövüş oyununa katacaklarını açıkladı.

İşte Hellboy’un tanıtım videosu:

Hellboy, Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Digital Deluxe Edition, Injustice 2 Ultimate Pack veya 14 Kasım’da Hellboy’u oyuna katacak olan Fighter Pack 2’ye sahip olanlar tarafından oynanabilecek. 21 Kasım’dan sonra ise paketlerden ayrı olarak da satışlara sunulacak.

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